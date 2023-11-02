¡El Día de Muertos también se ha convertido en una tradición extrema!

La celebración del Día de Muertos es una tradición antigua que difunde valores de convivencia y respeto, además de que en el 2008 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Proviene de las raíces prehispánicas donde se festejaba la memoria de los difuntos con visitas a los cementerios y haciendo ofrendas en honor a ellos. Conoce más de esta tradición en los Datos Extremos.

• Desde los aztecas se tiene la creencia de que la flor de cempasúchil tenía propiedades espirituales que ayudan a guiar las almas de sus seres queridos que partieron.

Mientras que en la época prehispánica, los mexicas asimilaban el color de la flor con el sol, por ello se utilizaba en altares, ofrendas y entierros, donde se creía que tendrían luz para su descanso.

• Hay otras culturas que celebran a la muerte como en Bolivia con el ‘Día de los cráneos’, en Madagascar con la ‘Famadihana’ y en China con el ‘Festival de los fantasmas hambrientos’.

• En Campeche tienen una tradición conocida como Choo Ba’ak que consiste en sacar los restos de sus difuntos y los huesos se conservan en una caja durante el resto del año.

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• El papel picado que adorna los altares y las calles, es una artesanía colorida que representa el viento y la fragilidad de la vida. Esa artesanía surgió en el siglo XIX en la colonización, donde se ofrecía como parte del pago de los peones en Puebla.

• La catrina es una representación satírica de los indígenas con dinero que se sentían superiores a los que no tenían los recursos suficientes. Esta figura se asocia con el Día de Muertos y ha sido parte de los iconos más representativos de México.

Esta tradición ha sido parte de la cultura mexicana por años, pero con el paso del tiempo se convirtió en un atractivo turístico para muchos que desean vivir esta experiencia de conectar con sus seres.

