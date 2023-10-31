¿Ya conoces ‘La noche del Diablo’? Es una tradición oscura

Esta celebración oscura dio comienzo entre los años de 1930 y 1940 donde se llevaría a cabo una noche llena de bromas y diversión, dejando a un lado la costumbre de disfrazarse y pedir dulces. Pero todo dio un giro completamente cuando comenzaron los destrozos, caos, incendios y hasta vandalismo, convirtiendo a esta celebración en una ola de violencia. Conoce más de ‘La noche del Diablo’ en los Datos Extremos.

• En 1984 hubo más de 800 incendios en Estados Unidos

Debido a estos actos se implementó ‘La noche de los Ángeles’ con el objetivo de salvaguardar a las personas y reducir el número de incendios, porque hubieron pérdidas significativas.

• Toque de queda para menores

Por todo el caos en ‘La noche del Diablo’, las autoridades impulsaron un toque de queda para todos los menores de 18 años durante los días previos a Halloween y hasta horarios tienen para salir de sus casas acompañados de sus padres o algún tutor.

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• El inicio de las bromas

Esta celebración se inició lanzando papel a las casas, árboles y señalamientos; tocando los timbres en los vecindarios, arrojando bolsas de basura y moviendo las cosas de lugar, sin provocar grandes daños. Pero todo cambió cuando comenzaron a vandalizar todo lo que estuviera en su camino.

• La ciudad más afectada es Detroit

Detroit es terreno abandonado para que se lleve a cabo el caos, también es una de las causantes de la pérdida de su población. Pirómanos le prenden fuego a los edificios abandonados y así devaluar el valor de la propiedad donde se ahorran los gastos para su demolición.

Es importante actuar de manera responsable y no afectar la integridad de las personas, evitando la causa de daños irreversibles de los que puedan seguir afectándonos como población.