Despiden a joven porque usaba poco el teclado en su computadora

A veces nos encontramos con ciertas situaciones que son un tanto increíbles de creer que realmente acontecieron. Aquí vamos a enfocarnos en algo increíble, como es hablar sobre el despido de un joven, porque usaba poco el teclado en su computadora.

Esto puede sonar impactante, pero tiene una dosis de sentido común: la realidad es que hoy son muchos los espacios laborales que están usando más tecnología para que los empleados hagan sus funciones.

¿Cómo fue que una persona fue despedida por usar poco el teclado de su computadora?

La historia que nos convoca, aconteció en Australia y tuvo como protagonista a Suzie Cheikho, consultora de Insurance Australia Group (IAG), una compañía de seguros importante de ese país. Ella estuvo ahí, hasta no hace mucho tiempo, pero ya no pues fue despedida debido a que su jefe pudo comprobar que le estaba dando poca implementación al teclado, debido a que durante 49 días hábiles, no presionó este objeto.

El hombre se dio cuenta a partir de la implementación de la tecnología de pulsación de teclas en su laptop con el objetivo de comprobar si realmente trabajaba en sus horas laborales o no y los resultados fueron realmente malos, pues el elemento en cuestión determinó que la mujer acataba muy poco todo lo que son las responsabilidades laborales, pues ni siquiera cumplía con los horarios pactados.

Lo interesante de la situación, es que Suzie afirma que su despido fue una “razón válida de mala conducta”, mientras que la compañía afirma que no cumplía con los plazos de trabajo y no era eficiente, debido a que desempeñaba sus funciones desde su hogar. Para colmo, como si lo anterior no bastara, Cheikho dijo que el despido fue en realidad injustificado y acusó a su empleador de crear un plan premeditado para sacarla del negocio.