Diagnostico en la primer biopsia de Dulce revela que hubo “una falla en los rayos X”

Cinco meses han pasado desde que Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas , mejor conocida como Dulce , partió de este mundo a causa de un cáncer de pulmón; sin embargo, recientemente se filtró el diagnostico de la primera biopsia de la cantante.

¿Qué arrojó la primera biopsia de Dulce? En una entrevista que dio el empresario Francisco Cantú, quien era amigo cercano de la cantante, reveló que en los primeros estudios que la antes mencionada se realizó no aparecía ningún problema de salud.

Posteriormente, en una charla exclusiva con la periodista Matilde Obregón, Cantú recordó cuando Dulce le confesó que le habían detectado una anomalía en los riñones.

Según relató Francisco Cantú, Dulce se realizó unos rayos X; no obstante, tras someterse a ellos, la cantante le marcó por teléfono para comentarle, muy feliz, que todo se había tratado de una falla en los resultados.

“Se venía preparando psicológicamente. Desde el día uno en que se encontró una mancha en los riñones, ella me habló y me dijo ‘voy saliendo del especialista y en los rayos X sale un punto y me mandaron a hacer una biopsia’. Cuando trajo los resultados de la biopsia me habló muy contenta para decirme que no tenía nada y que ese punto era una falla en los rayos X”, declaró.

¿Hubo neglicencia médica?

Del mismo modo, Francisco Cantú acusó de negligencia médica la interpretación de dichos resultados. “Ahí había tiempo de salvarse. Le mandó los rayos X a otro especialista y dijeron lo mismo; pienso que eso fue negligencia médica”.

¿De qué murió Dulce?

Dulce falleció el 25 de diciembre de 2024 debido a un cáncer de pulmón en etapa avanzada a los 69 años de edad. Recordemos que la cantante fue hospitalizada a principios de diciembre del año pasado, debido al riñón que le fue extirpado en marzo de ese mismo año a causa de un tumor.

