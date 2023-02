El discurso de Ana Araujo que hizo llorar a Pablo Lyle tras sentencia.

Antes de que se diera a conocer la sentencia de Pablo Lyle, Ana Araujo, su esposa, se paró frente a la jueza Marisa Tinkler Mendez, la familia del occiso Juan Ricardo Hernández y el famoso actor que fue sentenciado a cinco años de prisión, ocho en libertad condicional y 100 horas de trabajo comunitario.

¿Qué dijo Ana Araujo? La empresaria e influencer se paró frente al estrado y dio un conmovedor discurso sobre lo difícil que fue para el actor enterarse que Juan Ricardo Hernández había fallecido tras varios días de estar hospitalizado.

La esposa del actor reveló que Pablo Lyle no paraba de vomitar y llorar, incluso perdió las fuerzas al enterarse que el hombre de la tercera edad perdió la vida. “Me parece difícil describir cómo encontré a Pablo en México, el día después de haberse enterado que había fallecido el señor Juan Ricardo. Creo muy difícil compartirles el sentimiento de lo que vi, Pablo estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no se podía levantar, no podía creer que el señor había trascendido”, aseguró Araujo.

En ese tenor, Araujo señaló que desde la muerte del hombre de origen cubano, no ha habido un solo día en que ella y su familia bendigan a la familia Hernández: “Desde hace casi cuatro años, cuando todo sucedió, hemos atravesado una serie de acontecimientos que, uno tras otro, nos han ido llevando a lo que estamos viviendo. Desde ese entonces no ha habido un solo momento que pasemos juntos en familia y que no honráramos y bendijéramos a la familia Hernández”, añadió.

¿Pablo Lyle es una persona violenta?

Después del incidente que cambió la vida del actor, Ana Araujo sentenció que "(Lyle) nuna ha sido una persona violenta, al contrario, siempre ha sido alguien conciliador, que siempre busca hacer el bien para los demás y que vela por el bienestar de los otros”.

También subrayó que el hecho con Juan Ricardo Hernández no lo define como persona: “Quiero decir que estoy muy orgulloso de ti, Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente, de unos cuantos segundos, que no te define como persona. No todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad tan grande que es tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas, con piernas. Eso es Pablo”. Ante esto, Lyle no pudo contener el sentimiento y derramó algunas lágrimas.

¿Le tomarán en cuenta el tiempo que estuvo en arresto domiciliario?

Hasta el momento se desconoce si le será tomado en cuenta el tiempo que el actor estuvo bajo arresto domiciliario, por lo que habrá que estar pendientes, así mismo, el actor tiene 30 días para apelar su sentencia, pero se desconoce si lo hará.