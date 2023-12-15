Tigres vs América: Ver en VIVO la final de ida del Apertura 2023 de la Liga MX

El momento más esperado del año ha llegado, la noche de este jueves se juega la Final de ida Tigres vs América, los dos mejores equipos a lo largo del torneo Apertura 2023.

Los enfrentamientos entre estos dos equipos, han ganado mucha popularidad en los últimos años, ya que han sido dos de los grandes protagonistas de la Liga MX. Sin duda, las emociones están al límite, por un lado los capitalinos buscan romper su racha de casi cinco años sin un título, mientras que los Tigres quieren ser bicampeones del futbol mexicano.

El equipo de Talla Baja de México representará a nuestro país en la Copa América Talla Baja.

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Esta es la tercera ocasión que Tigres y América se enfrentan en una final, donde el saldo es de un campeonato para cada equipo, por lo que el orgullo se pone en juego entre estos dos equipos.

¿Cuándo y dónde ver la Final de ida entre Tigres y América?

Todos los detalles y las emociones de la Final de ida, Tigres vs América, los podrás seguir completamente en vivo y gratis por la señal de Azteca Deportes por medio de Azteca 7. Igual puedes seguir la transmisión en el siguiente link.

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¿Quiénes estarán en la transmisión de la final de ida Tigres vs América?

La cita es en punto de las 20:50 horas, donde tendrás la mejor narración, análisis y comentarios, en la voz de Luis García, Christian Martinoli, Luis Roberto Alves Zague, Jorge Campos y David Medrano.

