Así Sarah Kohan reapareció tras polémica con Chicharito.

Ha habido mucho silencio en el último tiempo, pero ahora tenemos novedades pues Saran Kohan reapareció tras la polémica con el Chicharito.

La australiana volvió a dar el presente para el ojo público luego de estar alejada unos meses de su actividad como influencer y blogger en las redes sociales. Tanta ausencia tuvo su regreso con la exesposa del Chicharito mostrándose bastante feliz así que pasemos al tema.

¿Cómo reapareció Sarah Kohan?

La modelo compartió algunas imágenes de sus dos pequeños hijos, Nala y Noah, de un enorme ramo de rosas rojas y de ella luciendo un increíble bikini color verde olivo que dejó ver su esbelta figura.

La oriunda de Australia obtuvo una buena recepción de sus seguidores que elogiaron lo bien que se veía como también resaltaron que extrañaban su presencia por esos espacios, aunque para su fortuna eso ya es cosa del pasado. También hubo comentarios positivos para sus hijos como que los 3 se veían muy bien juntos.





Sarah Kohan conoció al Chicharito Hernández a mediados de 2018 luego del Mundial de Rusia y durante el tiempo que estuvieron juntos tuvieron sus buenos momentos, pero las cosas se terminaron luego del nacimiento de Nala.

Luego de este hecho el futbolista reconoció públicamente que no estaba siendo un buen padre como que no fue una buena compañía para Sarah Kohan. Desde entonces la leyenda de la selección nacional ha sido visto junto a Nicole McPherson mientras que la modelo aún no se ha dado una nueva oportunidad en el amor.