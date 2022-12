Eclipse solar 2023: Fecha y hora en la que todo México se oscurecerá.

Existen diversos fenómenos astronómicos, algunos más impresionantes que otros, tal es el caso del eclipse solar que tendrá lugar en 2023, mismo que será visible en nuestro país luego de que hace casi 30 años no vemos uno.

¿Qué significan los eclipses y cómo aprovechar su energía?

¿Qué es un eclipse solar?

De acuerdo con la NASA, el eclipse solar anular sucede cuando la Luna se encuentra alineada entre la Tierra y Sol. En un eclipse de este tipo, el Astro Rey no se cubre en su totalidad, por lo que se puede ver una especie de anillo de fuego.

Este anillo de fuego será el resultado de la luz del Sol que será visible desde el contorno de la Luna, ya que el satélite se interpondrá entre la Tierra y el Astro Rey. El anillo que dará contorno a la Luna se le conoce como eclipse híbrido, incluso puede pasar de anular a total, conforme avanza la sombra de la Luna.

¿Cuándo será el eclipse solar? Este fenómeno astronómico será visible el próximo 14 de octubre de 2023 a las 9:45 am y alcanzará su clímax a las 11:24 am. Los afortunados que podrán disfrutar del eclipse solar en su totalidad serán los habitantes de la Península de Yucatán, mientras que el resto de los habitantes de México podrán observarlo de forma parcial.

¿Cuándo fue la última vez que pudimos ver un eclipse solar en México?

La última vez que un fenómeno de este tipo se pudo apreciar en nuestro país fue el 10 de mayo de 1994, por lo que no te puedes perder el del próximo 14 de octubre de 2023, mismo que servirá de antesala para el de 2024.

Aunque falta más de un año para que suceda el próximo eclipse de sol que será visible en México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya se encuentra preparando algunas acciones para que los mexicanos puedan apreciar de forma segura este fenómeno.

¿Se puede ver directamente el eclipse solar?

De acuerdo con el oftalmólogo pediátrico Vike Vicente declaró a The Washington Post que ver un eclipse solar sin las medidas necesarias podría provocar efectos colaterales en la visión de las personas.

El especialista menciona que se puede ver durante 10 minutos y quizá no duela, pero durante ese tiempo la persona quemará las células de su retina, una vez que esto sucede no hay marcha atrás pues no hay arreglo, incluso podría ocasionar ceguera parcial o total, en ese sentido, no es recomendable verlo de manera directa.