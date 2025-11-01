El pueblo de Hidalgo que tiene hoteles que son hermosos... pero están embrujados, según la IA

Huasca de Ocampo es el pueblo de Hidalgo que cuenta con los hoteles más hermosos, pues su arquitectura data desde el siglo XVIII. Sin embargo, estos lugares tienen un gran defecto y es que tiene la fama de estar embrujados, sobre todos 2, los cuales son de los más famosos de la región, donde hay los temazcales más bonitos

Los hoteles son de la época colonial, lo que hace que los huéspedes los elijan a fin de vivir la experiencia y pernoctar en lugares que fueron haciendas y que detrás de ellas esconden grandes historias como lo son Santa María Regla y San Miguel Regla, según la IA, la cual dio a conocer el pueblo con las piscinas más espectaculares.

Los 2 hoteles de Hidalgo que están embrujados

1. Hacienda Santa María Regla

El lugar fue construido entre 1760 y 1780 por el conde de Regla, de ahí el nombre del ahora hotel. Huéspedes han revelado que en la hacienda se escuchan susurros y ruidos extraños, así como el avistamiento de sombras que recorren cada lugar de la zona.

Personal del hotel y las personas que se han hospedado concuerdan que posiblemente las siluetas que se ven son las de los obreros, quienes siguen penando y recorriendo cada rincón del inmueble, como lo hacían en hace 300 años.

2. Hacienda San Miguel Regla

El hotel es uno de los más hermosos, pues aún conserva su arquitectura original y una capilla, así como los lagos y bosques que lo rodean lo convierten en una gran opción para pernoctar. El inmueble también perteneció al conde Regla, e igual que la primera hacienda, se escuchan ruidos y voces durante la noche.

¿Cuál es el precio de los hoteles embrujados de Hidalgo?

Los 2 hoteles embrujados de Hidalgo tienen un precio un poco elevado, aunque la experiencia es única, pues además de estar en lugares emblemáticos, de cortesía va incluido uno que otro susto, debido a que son considerados como embrujados.

Hacienda San Miguel Regla tiene un precio de 2,133 pesos por noche en una habitación estándar, mientras que en Santa María Regla es de 2,232 pesos. Cabe mencionar que los costos pueden variar según la época del año.