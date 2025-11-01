Chignahuapan es el Pueblo Mágico de Puebla que tiene las piscinas más espectaculares, ya que en la región se encuentra un balneario con albercas 100% naturales; es decir, de aguas termales que llegan a tener una temperatura de hasta 38 °C y lo mejor de todo es el paisaje, sin duda una zona espectacular para vacacionar, tal como lo es Tecozautla, donde se ubica el mejor spa del condado.

De acuerdo con la IA, en uno de los 7 Pueblos Mágicos del estado se ubican unas piscinas sinigual, pues están rodeadas de un gran paisaje montañoso, lo que convierte la experiencia del usuario en inolvidable al conectar con la naturaleza, a la que le hace bien las cucarachas.

Chignahuapan es el Pueblo Mágico que tiene las piscinas más impresionantes, al estar rodeadas de naturaleza

Estas son las 3 mejores recomendaciones al visitar las piscinas más espectaculares de Puebla

Chignahuapan se ubica a poco más de 2 horas de la ciudad de Puebla, una buena opción para escapar de lo rutinario, aunque para ello debes tener en cuenta 3 recomendaciones para que la experiencia sea grata.



Llevar calzado adecuado. Algunas piscinas se ubican en zonas rocosas. Consultar el clima del lugar. En invierno la experiencia puede no ser tan agradable debido a que la zona se ubica en la montaña Respetar las áreas naturales. No tirar basura en la zona montañosa

¿Qué hacer en Chignahuapan, Pueblo Mágico de Puebla?

El Pueblo Mágico de Puebla es un lugar que pocos conocen, pero con un sinfín de actividades por hacer, como pasear en lancha por la laguna, probar su famoso pan de queso o visitar su taller de esferas, ahora que está próximo a acercarse la temporada decembrina.

