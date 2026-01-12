Ángela Aguilar sorprende este 2026 con un radical cambio de look

Una vez más la integrante de la dinastía Aguilar, Ángela Aguilar se encuentra bajo la opinión pública pero esta vez por su cambio de look. La intérprete de “La llorona”, reconocida durante años por su característico cabello corto, sorprendió a sus seguidores al mostrar una cabellera más larga, oscura y estilizada.

El cambio no pasó desapercibido dentro del mundo del espectáculo, ya que Ángela ha convertido su imagen en un sello de identidad. Para muchos, este look representa una etapa de madurez y experimentación, acorde con los nuevos proyectos que la cantante prepara para este 2026.

A través de las redes sociales de Micky’s Hair Salon se dio a conocer la nueva imagen de Aguilar destacando su confianza ya que no es la primera vez que la cantante se coloca extensiones largas, “Gracias @angela_aguilar_ por seguir confiando en nuestro equipo”, indicó el salón de belleza.

Cambios de look que ha tenido Ángela Aguilar

Aunque este enero de 2026 ha sorprendido con el cambio de imagen de Ángela Aguilar al verla usando extensiones de cabello esta no es la primera vez que deslumbra con este estilo ya que anteriormente había hecho apariciones con este estilo.

De acuerdo con medios, la decisión de probar extensiones simboliza un giro audaz en su imagen, demostrando que Ángela está dispuesta a explorar nuevas facetas, tanto en lo visual como en lo artístico.

En 2022 la cantante sorprendió al dejarse ver con cabello largo y ondulado, usando extensiones para un look completamente distinto al que estaba acostumbrada.

Posteriormente en 2025 volvió a usar extensiones largas, con 300 gramos aplicados por un estilista profesional, logrando una melena abundante y con un diseño de color que favoreció su imagen.

¿Cuánto cuestan las extensiones de Ángela Aguilar?

En 2025 cuando se dio a conocer que la artista acudió al establecimiento que era dirigido por el estilista Miguel de la Mora, “Micky Hair Salon” (con sedes en Polanco, CDMX y Zapopan, Jalisco) se reveló que las extensiones premium tenían un costo aproximado de 580 pesos por gramo lo que daría un total de casi 174,000 pesos mexicanos por 300 gramos de extensiones brasileñas.

Aunque no hay una cifra oficial confirmada por la propia Ángela Aguilar o el salón, la estimación de esta cifra se calcula con base en precios que otras clientas han publicado en redes sociales, esto sin incluir otros servicios adicionales como el diseño de color o estilismo, lo que podría haber incrementado el total.