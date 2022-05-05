Eleazar Gómez revela cómo enfrentó el proceso por violencia.

Eleazar Gómez pasó las de Caín luego de los señalamientos en su contra por parte de la modelo y actriz peruana Stephanie Valenzuela, quien lo acusó de haberla agredido físicamente, por lo que fue detenido, encarcelado y vinculado a proceso, no obstante, obtuvo libertad condicional por tres años tras aceptar que agredió a su expareja.

Posteriormente, Eleazar ofreció “una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento, quiero dejar claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”.

“Espacialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar”, agregó.

“Hoy, después de estos 5 meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. En estos momentos me encuentro en proceso de iniciar mis terapias para ser una mejor persona. Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo su apoyo en el proceso”, concluyó en aquel entonces.

Sin embargo, los señalamientos en su contra no terminaron ahí, pues se destapó todo un historial de actos violentos ejercidos por el actor y cantante hacía algunas de sus parejas, entre las que figuran Vannesa López y Jeanette Karam.

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Eleazar dijo a Ventaneando cómo fue este duro proceso

Gómez se dio cita en el foro de Ventaneando para promocionar el lanzamiento de su nuevo sencillo “BB Bésame”, el cual lanzó en colaboración con Milo Campos. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y YouTube.

Ya en el plano personal, Daniel Bisogno le preguntó cómo se encuentra en su vida personal y cómo le está yendo después del momento tan difícil que vivió, a lo que Gómez respondió: “Muy tranquilo, pasando una etapa de mi vida (…) de mucha paz interior y echándole muchas ganas, por supuesto. No podría aquí sentarme y decirles que no ha sido complicado, que lo ha sido, por supuesto”.

“En momentos me he llegado a sentir triste, también he llegado a estar bajoneado, pero como siempre digo, una persona siempre tiene que salir adelante, más allá de cualquier circunstancia positiva o negativa”, añadió.

Posteriormente, Linet Puente le preguntó sobre qué había sido lo más complicado de su vida tras salir de prisión y él respondió: “Realmente, complicaciones en la vida siempre hay, pero gracias al gran amor y al apoyo de mi familia, la verdad es que no he sentido que haya sido imposible de pasar”.

Así mismo, la conductora le preguntó si esa experiencia lo había marcado en la vida, a lo que Eleazar Gómez dijo: “Una experiencia de esta índole, por supuesto que hay un cambio, no, y en mí por supuesto que hay un cambo”.

El actor también señaló que sigue tomando sus terapias y las seguirá tomando para seguir creciendo como persona y aseguró que, aunque sigue siendo el mismo, la vida le dio una oportunidad de poderse reinventar y empezar nuevamente.

No obstante, cuando lo cuestionaron sobre cómo se involucró en esa situación tan complicada que lo marcó en su vida, el actor aseguró que “todos pasamos por momentos difíciles, creo que el momento no es cómo llegaste, sino saber de alguna manera que llegaste y que la vida continúa”. Finalmente, reconoció que tocó fondo en algunos aspectos de su vida y se considera un mejor Eleazar cada día que pasa.

