¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 hoy 2 de julio?

El calor del verano no es rival para el incendiario escenario que se vivirá este domingo 2 de julio de 2023 en la cocina de MasterChef Celebrity México 2023.

La emoción y la tensión se desbordan, mientras el exigente jurado, compuesto por los más reconocidos chefs del país, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, se preparan para juzgar las creaciones culinarias de los trece talentosos concursantes famosos que han cautivado a la audiencia.

¿Quién el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2023?

En medio de la euforia y las risas, un silencio sepulcral amenaza a uno de los cocineros. El destino es implacable y, aunque el fervor de la competencia ha unido a estos famosos, esta noche uno de ellos tendrá que unirse al club de los eliminados junto a Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith, el Padre José de Jesús Aguilar, Jimena Longoria y Emir Pabón.

Fue una noche llena de complicaciones y platillos que no lograron cumplir las expectativas de los chefs para Jorge ‘El Travieso’ Arce, quien tuvo que abandonar la cocina más famosa de todo México.

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¿Cómo fue la despedida del eliminado de este 2 de julio?

Este domingo, el foro de MasterChef Celebrity estará cargado de tristeza y expectación, ya que los jueces se enfrentarán a una de las decisiones más difíciles de la competencia.

El ambiente estará lleno de tensión y nerviosismo, mientras los concursantes esperan escuchar su destino. El corazón de los espectadores se acelerará cuando los jueces pronuncien el nombre del famoso que tendrá que abandonar MasterChef Celebrity 2023.

El boxeador se despidió de sus compañeros en medio de mucha tristeza, pues han logrado formar una gran amistad a lo largo de la temporada.

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023 todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

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