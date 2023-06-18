Dentro de la cocina más famosa de México, cada episodio es un desafío culinario, donde los concursantes demuestran su destreza en los fogones y su capacidad para crear platos deliciosos. Sin embargo, para el Padre José de Jesús, una figura querida por muchos, la oportunidad de convertirse en el MasterChef Celebrity 2023 llegó a su fin la semana pasada.

Sin embargo, la competencia dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023 debe seguir, ahora los famosos tendrán que enfrentar nuevos retos que los podría dejar fuera por un simple error en su preparación.

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Con un alto nivel de complejidad, el reto de hoy será una prueba muy emocionante y desafiante para los 15 concursantes restantes, quienes no pueden tener un solo error.

Solamente los más talentosos y audaces lograrán impresionar a los jueces para poder seguir dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023.

Las reglas dentro de la cocina más famosa de México han cambiado para todos, ya que no hubo reto de salvación, sino que cada reto las celebridades que mejor desempeño tengan podrían ir subiendo al balcón.

En el primer reto, los famosos tuvieron que hacer crepas, donde los elegidos para subir al balcón fueron: Romina, Irma, Mónica y Cositas.

¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Durante el desafiante reto de MasterChef Celebrity, los ojos de los jueces Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena se posarán en los platos excepcionales presentados por los concursantes. ¿Logrará Eduardo Capetillo Gaytán llevarse nuevamente la victoria y subir al anhelado balcón?

Durante el segundo reto de la noche, los famosos tuvieron que preparar unas quesadilla, donde Cibernético tuvo problemas para preparar la masa y cayó en la desesperación. Al final, los elegidos para subir al balcón fueron: Fabiola, Manu NNA y ‘El Travieso’ Arce.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Los jueces persisten en su incansable búsqueda de la perfección, por lo que analizarán minuciosamente cada plato en busca de cualquier posible error o falta de excelencia por parte de los famosos, ya que un simple error en la sal, podría ser el causante de su salida.

El último en subir al balcón fue Eduardo Capetillo Gaytán, por lo que el reto de sus compañeros tuvieron que ir al último reto de la noche a defender su lugar en la cocina más famosa de México.

¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023 en el programa de hoy 18 de junio?

Desafortunadamente, en este emocionante episodio de MasterChef Celebrity 2023, será el día en que uno de los concursantes tendrá que despedirse de la competencia. ¿Quién será el nuevo eliminado de la cocina más famosa de México?

Al final de la noche, Jimena Longoria se convirtió en la sexta eliminada de MasterChef Celebrity 2023, ya que la popular conductora tuvo una mala noche y no cumplió con las expectativas de los jueces.

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