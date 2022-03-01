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FOTOS | Se acabó el amor entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy.
La actriz mexicana compartió en redes sociales un mensaje muy sentido sobre la situación de pareja por la que atraviesa con el cubano.
Desde hace algunos días ha corrido como pólvora que la relación de pareja entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy estaba fracturada, al grado de estar viviendo juntos, pero ya no como pareja.
El rumor se hizo más fuerte después de que William Levy compartió en redes sociales un comunicado en que anunciaba su ruptura con la madre de sus hijos, mensaje que por cierto borró a los cinco minutos de haber publicado.
Para acabar con los dimes y diretes, Elizabeth Gutiérrez habló sinceramente sobre el padre de sus dos hijos y confirmó que su separación.
“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre. Enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres... Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... no hay culpable en esta situación”, escribió Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy.
Asimismo, dejó en claro que desea lo mejor al actor cubano: “No me alegro de ataques a su persona… no lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días, deseo siempre lo mejor para él; amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí. No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad como pareja y ahí se va a quedar, con nosotros. Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia”.
Se acabaron los rumores, ¡esta relación terminó! ¿Por una tercera persona? ¡eso se verá con el paso del tiempo!
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