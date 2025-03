Empleado asegura que Silvia Pinal sufría violencia de Iván Cochegrús

Varios meses han pasado desde la muerte de Silvia Pinal , la última diva del Cine de Oro Mexicano; sin embargo, recientemente se han dado a conocer lamentables situaciones que vivió antes de morir.

Un hecho que causó gran revuelo antes de su muerte fueron las presentaciones que la actriz tuvo en teatro, donde se le veía cansada y le costaba trabajo hablar. Esto provocó que mucha gente pidiera que la dejaran descansar.

En su momento, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, hijas de Silvia Pinal, aseguraron que a la actriz le encantaba estar en los escenarios a pesar de las complicaciones de salud que enfrentaba.

Recordemos que la últimas obra de teatro en la que partició Silvia Pinal fue “Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!”, pero al parecer no fue una grata experiencia, pues recientemente se dio a conocer que el productor Iván Cochegrús la violentaba.

¿Iván Cochegrús maltrataba a Silvia Pinal?

En entrevista para Venga La Alegría, un empleado de Iván Cochegrús, de nombre Antonio Mejorado, reveló que Silvia Pinal habría sido obligada a trabajar, e incluso se le dieron algunos medicamentos para que estuviera en condiciones para laborar.

“Yo de mis ojos vi que llegaron a inyectar a la señora Silvia Pinal, le estuvieron inyectando diario para dar funciones. Tanta vitamina... yo llegué a verla llorando de que ya se quería ir a su casa, no sabía dónde estaba y el señor Iván Cochegrús le quitaba los teléfonos a todos para que nadie grabara cuando estaban ensayando”, agregó.

¿Los medicamentos no eran aprobados por el médico de Silvia Pinal? El sujeto también reveló que el productor le pedía buscar medicina para inyectarla, sin que esta fuera aprobada por su médico.

“Y le decía a la señora: ‘acuérdese su público de Hello Dolly’ le hacían una porra, la señora como que reaccionaba y (él decía) vamos a inyectarla. Entonces yo no creo que era un homenaje. La quería poner a trabajar el señor Iván Cochegrús. Me quería obligar que yo me fuera a buscar la receta sin medicamento, por eso empecé a grabar”, añadió.

¿Qué dijo Iván Cochegrús?

El productor de teatro ya reaccionó a los señalamientos en su contra, asegurando que todo es mentira y que “yo no soy médico, yo no le suministraba, la señora tenía a su médico de cabecera. Yo me siento en paz porque existen las bitácoras, cuento con el apoyo de las enfermeras, de la misma Efi y la familia. Todos estábamos enterados y el medicamento que menciona estaba en una receta médica”.