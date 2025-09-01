Enrique Iglesias será papá por cuarta vez a los 50 años

El reconocido cantante español, Enrique Iglesias ha confirmado que se convertirá en papá a los 50 años de edad por cuarta vez, noticia que ha conmovido a todos los fans que ha hecho por todo el mundo a través de los años.

Se trata de una nueva llegada junto con su esposa, la extenista rusa Anna Kournikova de 44 años, con quien está desde el año 2001 y se han mostrado como una de las relaciones más sólidas y longevas del mundo del espectáculo.

¿Qué sabemos sobre el próximo hijo de Enrique Iglesias?

Durante su última visita a México donde el cantante se presentó en la Feria de San Luis Potosí, confirmó que espera un bebé junto con su esposa Anna Kournikova, pareja con quien ya tiene tres hijos.

Esta familia creció cuando tuvieron mellizos, quienes nacieron el 16 de diciembre del 2017; y en enero del 2020 llegó una tercera hija.

Aunque en los últimos días circulaba el rumor de un próximo bebé, ni Enrique o Anna habían confirmado esta especulación hasta el paso del intérprete de “Nunca te Olvidaré” por tierras aztecas, quien compartió su emoción por esta llegada.

Primeras declaraciones respecto a este nuevo bebé

Poco antes de partir de San Luis Potosí, el cantante compartió su emoción sobre ser papá de nuevo, donde señaló que esta etapa requiere mucha responsabilidad, pero que a la vez se dejó ver su felicidad.

De momento no se sabe cuanto tiempo tiene de embarazo Anna y tampoco se han compartido más detalles sobre el sexo de este nuevo bebé, aunque de acuerdo a las semanas de gestación, esta información podría llegar pronto.