Este es el ritual de Mhoni Vidente para activar la riqueza el 1 de enero de 2026

Faltan apenas días para que llegue el 2026 por lo que Mhoni Vidente ha anticipado que es “el año del cero”, una etapa para reiniciarse por completo y atraer estabilidad económica, protección y abundancia.

Es por esto que tienes que tener en cuenta el ritual que aconseja la astróloga para realizarse el 1 de enero. Es importante que tengas fe y enfoque total para activar riqueza.

Mhoni dice que es un ritual sencillo pero muy poderoso, que se debe realizar para asegurar trabajo, dinero, salud, amor y equilibrio emocional durante todo el 2026.

¿Por qué 2026 es el año del cambio?

Según lo que manifiesta Mhoni Vidente, el 2026 marca un cambio profundo: cerrar ciclos, limpiar energías negativas y comenzar desde cero. Ante esto es que el ritual se enfoca en eliminar envidias, malas vibras y bloqueos económicos.

Los elementos clave del ritual de abundancia:



Una veladora roja

Un plato forrado con papel aluminio

Una copa de cristal con agua

Incienso de siete machos o de sándalo

Cerillos de madera

Un billete de la máxima denominación del país

Perfume personal

Canela en polvo

Tequila, ron o mezcal

Loción original de siete machos

El ritual paso a paso

Lo que tienes que hacer el 1 de enero es tomar el billete elegido y colocarle tu perfume personal junto con loción de siete machos. Con él, la persona debe limpiarse el cuerpo tres veces, rezando un Padre Nuestro y un Ave María, mientras visualiza riqueza, estabilidad y sorpresas positivas en el dinero.

La vela roja es muy poderosa.|Canva

Vas a colocar el billete dentro de un vaso con agua. En cuanto a la veladora roja se unta con perfume, la toma con ambas manos y se invoca al Arcángel Miguel, pidiendo un año bendecido y libre de malas energías. La veladora se enciende sobre el plato, rodeada de canela en polvo.

Tu casa tiene que limpiarse durante cinco días consecutivos, del 1 al 5 de enero, trapeando con loción de siete machos y rezando el Salmo 91, de adentro hacia afuera. La veladora permanecerá encendida durante ese periodo.

