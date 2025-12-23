Este es el ritual de Mhoni Vidente para activar la riqueza el 1 de enero de 2026
Sigue paso a paso este procedimiento para que puedas activar la abundancia en este nuevo año.
Faltan apenas días para que llegue el 2026 por lo que Mhoni Vidente ha anticipado que es “el año del cero”, una etapa para reiniciarse por completo y atraer estabilidad económica, protección y abundancia.
“Puedo dormir sin ropa, pero sin calcetines... ¡nunca!”, Mariana Seoane reaccionó al regalo que le hizo la prensa
Es por esto que tienes que tener en cuenta el ritual que aconseja la astróloga para realizarse el 1 de enero. Es importante que tengas fe y enfoque total para activar riqueza.
Mhoni dice que es un ritual sencillo pero muy poderoso, que se debe realizar para asegurar trabajo, dinero, salud, amor y equilibrio emocional durante todo el 2026.
¿Por qué 2026 es el año del cambio?
Según lo que manifiesta Mhoni Vidente, el 2026 marca un cambio profundo: cerrar ciclos, limpiar energías negativas y comenzar desde cero. Ante esto es que el ritual se enfoca en eliminar envidias, malas vibras y bloqueos económicos.
Los elementos clave del ritual de abundancia:
- Una veladora roja
- Un plato forrado con papel aluminio
- Una copa de cristal con agua
- Incienso de siete machos o de sándalo
- Cerillos de madera
- Un billete de la máxima denominación del país
- Perfume personal
- Canela en polvo
- Tequila, ron o mezcal
- Loción original de siete machos
El ritual paso a paso
Lo que tienes que hacer el 1 de enero es tomar el billete elegido y colocarle tu perfume personal junto con loción de siete machos. Con él, la persona debe limpiarse el cuerpo tres veces, rezando un Padre Nuestro y un Ave María, mientras visualiza riqueza, estabilidad y sorpresas positivas en el dinero.
Vas a colocar el billete dentro de un vaso con agua. En cuanto a la veladora roja se unta con perfume, la toma con ambas manos y se invoca al Arcángel Miguel, pidiendo un año bendecido y libre de malas energías. La veladora se enciende sobre el plato, rodeada de canela en polvo.
Tu casa tiene que limpiarse durante cinco días consecutivos, del 1 al 5 de enero, trapeando con loción de siete machos y rezando el Salmo 91, de adentro hacia afuera. La veladora permanecerá encendida durante ese periodo.