Con estos trucos podrás deshacerte de la humedad de las paredes de tu hogar

En esta época del año es normal que las paredes de nuestras casas comiencen a presentar problemas de humedad y, por consiguiente, aparezcan manchas de moho en algunos rincones o espacios específicos. Por eso, resulta necesario conocer algunos trucos sencillos y rápidos que ayudan a erradicar esta problemática de raíz.

Según detallan especialistas en arquitectura y diseño de interiores, existen algunos consejos útiles a tener en cuenta paramantener las paredes de la casa libres de humedad. Se trata de una forma sencilla de cuidar la pintura, los revestimientos y, lo más importante, cuidar la salud de quienes viven en el hogar.

¿Cuáles son los trucos para evitar la humedad?

El primer consejo de los expertos en la materia tiene que ver con la ventilación, ya que la acumulación de humedad no suele producirse de un día para otro. Esta responde a la falta de aire que circula por los espacios, lo que favorece la condensación en las superficies.

De manera que es fundamental ventilar sectores claves de la casa como los baños, cocinas y dormitorios. Estos espacios suelen ser los ambientes más afectados por la humedad y en donde se suele generar moho, por eso, el consejo más importante a tener en cuenta es el de ventilar todos los rincones de la casa.

El segundo consejo consiste en evitar secar la ropa dentro del hogar. Esta costumbre favorece la creación de humedad ya que el vapor que se libera durante el secado se deposita en paredes y techos. Por eso, es aconsejable secar la ropa al aire libre o en espacios bien ventilados.

¿Las plantas producen humedad?

Por otra parte, se recomienda controlar la cantidad de plantas de interior que tenemos en nuestras casas. Esto a raíz de que si bien las plantas aportan estética y frescura, tenerla en exceso en lugares muy recudidos o con poca ventilación puede elevar los niveles de humedad.

Entonces, los trucos a seguir para evitar que se genere humedad en las paredes de tu hogar son en resumen: ventilar los espacios, no secar ropa adentro de la casa y controlar la cantidad de plantas que hay en los interiores.