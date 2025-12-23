5 ideas de maquillaje navideño que puedes usar en piel delicada, ideal para rejuvenecer tu rostro

Durante las fiestas decembrinas, el maquillaje se convierte en un gran aliado para realzar el rostro y lograr un look luminoso y elegante. Sin embargo, cuando se trata de piel delicada, es importante elegir opciones suaves que no irriten y que, además, aporten frescura y juventud. Por eso, estas ideas están pensadas para realzar la belleza natural y brindar un acabado favorecedor sin recargar la piel.

Especialistas de la revista de moda Glamour publicaron cinco tendencias de make up para hacerte un buen estilismo, con todos los elementos imprescindibles para un estilo navideño elegante y versátil.

Estos son los mejores maquillajes para Navidad

Base iluminada desde el interior: aporta un acabado natural y luminoso que unifica el tono de la piel sin verse pesada, ayudando a que el rostro luzca más fresco y rejuvenecido.

Mejillas sonrojadas: el rubor en tonos suaves aporta vitalidad y efecto buena cara, resaltando los pómulos de manera sutil y natural.

|Canva

Labios llamativos: colores intensos o profundos se convierten en el punto focal del maquillaje, dando un toque sofisticado sin necesidad de recargar el resto del rostro.

Ojos brillantes: sombras con acabado satinado o luminoso realzan la mirada, aportando luz y dimensión sin irritar la piel delicada.

sombras con acabado satinado o luminoso realzan la mirada, aportando luz y dimensión sin irritar la piel delicada. Cat eye marrón: delineado en tonos marrones que define los ojos de forma elegante y suave, ofreciendo un efecto levantado más natural que el negro.

|Canva

Lo que tienes que tener en cuenta a la hora de maquillarte

Desde la revista Elle mencionaron lo que tienes que tener en cuenta a la hora de maquillarte para lograr un resultado bonito y favorecedor:

