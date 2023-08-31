Erik Rubín vino a contarnos cómo le ha ido a su musical en el teatro

El foro de Ventaneando se vistió de gala este jueves con la presencia de Erik Rubín, quien nos habló en exclusiva sobre varios temas, entre ellos Vaselina y su relación con Andrea Legarreta, así como su proceso de separación.

Erik Rubín declaró que ha sido “una temporada increíble con Vaselina, la gente sale feliz. Para nosotros no hay mejor regalo que ese, que la gente conecte tanto con esta puesta, los halagos, la gente va disfrazada, es un karaoke gigante… Sabíamos que teníamos algo poderoso por los ingredientes, la nostalgia, la producción”.

De igual forma, declaró que ha sido un reto para él interpretar su papel en Vaselina, sobre todo por el elenco, la producción y declaró que estuvieron casi 3 meses ensayando las coreografías, pero se siente bastante contento y feliz.

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Sobre si Vaselina alargará sus temporadas, el exTimbiriche dijo que después de septiembre iniciarán gira, pero también soltó una primicia para Ventaneando, pues declaró que su hija Mía ya firmó con una disquera donde está Bad Bunny.

¿Cómo es su relación con Andrea Legarreta? Al respecto, Erik Rubín dijo que “nos amamos, eso es innegable, tenemos una gran relación (23 años)”. También habló sobre la lamentable muerte de su suegra, quien falleció hace algunas semanas.

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Sobre si todavía vive con Andrea Legarreta, Erik Rubín dijo que siguen viviendo juntos y que incluso duermen en la misma recámara. “No es una separación, es una transición y es un ejercicio que creo que nos ha ayudado porque estamos más unidos. Tenemos que hacer el ejercicio completo como se nos sugirió”.

“La sugerencia es la separación, pero lo más complicado era la parte pública porque sí nos pesaba… Ahorita todavía no he dado el paso, pero tengo que hacer el ejercicio de salirme para ver lo que habíamos dicho siempre”, agregó.

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¿Se saldrá de la casa donde vive con Andrea Legarreta? Cuando le preguntaron que qué pasaba si no se salía de la casa, Erik Rubín dijo que sí lo tenía que hacer y aseguró que por el momento no tenía cabeza para pensar en salir con alguien más. “No ha habido cabeza para eso, no ha habido interés por parte de los dos, pero vendrá después el que yo viva en otro (lugar)”.

“Ahorita estamos como grandes amigos, como grandes socios, como grandes padres… Nos ven normal, llegamos juntos al teatro, nos vamos juntos, estamos trabajando juntos, hay un gran amor ahí y acercamiento, y es algo que nunca va a cambiar y hay una parte de la pareja que queremos rescatar y para esto tenemos que tener esta separación”, recalcó Erik Rubín.

Por último, dijo que siempre existe miedo de que se rompa este vínculo con Andrea Legarreta. “Sabemos que dentro de este ejercicio pues puede ser que el otro decida o encuentre a alguien y estamos dispuestos a esto”. De igual forma, señaló que afortunadamente sus hijas no han sufrido esta separación