Érika Zaba confiesa que ya no tiene contacto con algunos integrantes de OV7: ¿Quién la bloqueó?

Durante la conferencia de prensa de los 90’s Pop Tour , la cantante Érika Zaba dio a conocer cuál es la situación entre los integrantes de OV7, pues durante este evento, Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel, no estarán presentes en el concierto del mes de marzo en la Arena México, donde sí participarán Ari Borovoy, Kalimba, M’Balia y Érika.

Érika Zaba confiesa que ya no tiene contacto con algunos integrantes de OV7

En este sentido, la cantante habló sobre las dificultades de mantener una relación cercana con todos los integrantes de la banda tras años de convivencia diaria: “Para nosotros es muy difícil, fueron años, son 35 años de vivir juntos todos los días, no queremos hacer esta bola más grande y más grande y más grande”.

De igual modo, salió a relucir que, a raíz de sus diferencias, el cantante Óscar Schwebe bloqueó a algunos de ellos en redes sociales: “Me acabo de dar cuenta que ya nada más sigo a seis, no sabía y no sé por qué estoy bloqueada, pero habría que preguntárselo a él (…) El Chivo me bloqueó”.

Erik Rubín revela qué pasó con las cenizas de su mamá

Por otra parte, Erik Rubín recordó a su madre, quien falleció en noviembre del año pasado, y compartió que sus cenizas fueron esparcidas en un lugar muy especial, en Acapulco: “Tuvimos una muy bonita despedida, la llevamos a la playa, más bien fue como una fiesta, entonces mi madre vino a dar mucha felicidad o ser feliz”.

¿Cuándo será el concierto de los 90’s Pop Tour?

Cabe mencionar que el último concierto del 90’s Pop Tour en la Arena CDMX se llevará a cabo el próximo 21 de marzo del 2025.

