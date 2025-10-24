Confirman nueva línea del Mexibús que conectará el Edomex con el Metro CDMX; ¿en dónde estará?

El centro del país vivirá una nueva oportunidad para que sus ciudadanos se conecten de forma más sencilla a través del transporte público. Y es que, de acuerdo con las autoridades, el Edomex prepara un proyecto que tiene como objetivo conectar una nueva línea del Mexibús con el Metro de la CDMX.

Se trata de una línea del Mexibús que tiene como objetivo conectar la zona norponiente del territorio mexiquense a través del Metro de la Ciudad de México, con la cual, a su vez, se espera la desaparición de los camiones y autobuses del transporte público en general. ¿Cuándo llegará?

¿Qué se sabe sobre la línea del Mexibús que conectará el Edomex con el Metro CMX?

Se espera que este nuevo proyecto, que tiene como nombre Línea 5 del Mexibús, cuente con un corredor con carriles confinados en donde se encuentren los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, por lo que con ello se busca reducir la cantidad de transportes contaminantes mientras que brinda un mejor servicio a la comunidad.

La Gaceta del Gobierno establece que la Línea 5 del Mexibús irá desde la estación lechería hasta el CETRAM El Rosario, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. De igual forma, se prevén un total de 29 estaciones, así como una conexión con la Línea 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX.

Este proyecto, además, también se conectará con la Línea 2 del Mexibús, así como el Sistema 1 del Tren Suburbano y la Línea 6 del Trolebús, brindando más oportunidades a los usuarios para que puedan llegar a sus respectivos lugares de trabajo u hogares de manera más eficaz y sencilla.

¿Cuándo comenzará a funcionar la nueva Línea del Mexibús?

Se espera que la nueva Línea 5 del Mexibús comience a operar durante el 2027, aunque se desconoce la fecha exacta para ello. Se esperan 58 autobuses articulados, así como una reducción de hasta el 30 por ciento en los tiempos de viaje entre el Estado de México y la capital del país.