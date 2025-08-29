Luces misteriosas en el Popocatépetl desatan teorías sobre posible presencia de ovnis

La madrugada del 29 de agosto un video del volcán Popocatépetl se volvió tendencia en redes sociales luego de mostrar lo que parecen ser objetos luminosos desplazándose a gran velocidad cerca del cráter. Las imágenes, compartidas por una popular cuenta de cámaras web, despertaron curiosidad y teorías entre los usuarios de la plataforma X.

Para algunos internautas, el material sería una prueba más de la posible existencia de vida extraterrestre en México. Otros, en cambio, aseguran que se trata de fenómenos explicables relacionados con la actividad del coloso o con tecnología humana.

¿Ovnis o fenómenos naturales?

El volcán Popocatépetl ha sido escenario de múltiples avistamientos similares en años anteriores, lo que ha convertido a la zona en un punto de interés para quienes creen en los ovnis. Sin embargo, especialistas han señalado que estos objetos podrían tener un origen más terrenal.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), muchas de estas luces suelen corresponder a aviones que cruzan la región, drones utilizados para monitoreo o incluso reflejos de satélites en movimiento.

También se considera la posibilidad de que se trate de meteoros que ingresan a la atmósfera o de efectos atmosféricos producidos por la actividad volcánica, que generan destellos inusuales en el cielo.

Redes sociales reaccionan al video

A pesar de las explicaciones científicas, las imágenes continúan generando debate. Algunos usuarios insisten en que el comportamiento de las luces no corresponde al de aeronaves convencionales, mientras otros aseguran que es un ejemplo claro de cómo los fenómenos naturales pueden confundirse con lo desconocido.

Lo cierto es que cada nuevo avistamiento en el Popocatépetl mantiene viva la curiosidad y el misterio en torno al volcán más vigilado del país.

