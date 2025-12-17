Que no se te OLVIDE: Esta es la LETRA COMPLETA de la canción para pedir posada

Las posadas son una de las tradiciones mexicanas más bellas para la temporada decembrina y, para que se pueda considerar una, debe tener ciertos elementos. Por ejemplo, cuando toda la familia y amigos se reúnen para cantar una canción para pedir posada. A continuación te compartimos la letra completa para que la interpretes con ganas.

Cómo va la letra de la canción tradicional para pedir posada

Antes de disfrutar el ponche , comer ensalada de manzana y romper las piñatas , llega el momento de que todos enciendan una velita de colores y canten para pedir posada.

Como recopila la organización sin fines de lucro MXDC, esta es la letra, dividida entre quienes se quedan adentro de la casa donde se celebra la posada y quienes están afuera porque interpretan a los "peregrinos".

Recuerda que el canto se intercala entre los dos grupos de personas. Comienzan cantando los peregrinos y, luego de una primera estrofa, las personas de adentro responden con su primera estrofa; luego, los peregrinos cantan su segunda estrofa, y así sucesivamente. La parte final de la canción se interpreta por todos juntos.



Peregrinos

En el nombre del cielo

os pido posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

No sea inhumano,

ténnos caridad.

Que el Dios de los Cielos

te lo premiará.

Venimos rendidos

desde Nazaret,

yo soy carpintero,

de nombre José.

Posada te pide,

amado casero,

por solo una noche,

la Reina del Cielo.

Mi esposa es María,

es Reina del Cielo,

y madre va a ser

del Divino Verbo.

Dios te pague Señor,

vuestra caridad

y que os colme el Cielo

de felicidad.

Posada

Aquí no es mesón,

sigan adelante,

yo no puedo abrir,

no sea algún tunante.

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues que yo le digo

que no hemos de abrir.

Pues si es una Reina

quien lo solicita

¿cómo es que de noche

anda tan solita?

¿Eres tú José?

¿tu esposa es María?

Entren peregrinos,

no los conocía.

¡Dichosa la casa

que alberga este día,

a la Virgen pura,

La hermosa María

Todos

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos,

reciban este rincón,

Que aunque es pobre la morada, la morada,

os la doy de corazón.

Cantemos con alegría, alegría

todos al considerar,

Que Jesús, José y María y María

Nos vinieron hoy a honrar.