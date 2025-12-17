Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 17 de diciembre, esto le depara a cada signo zodiacal; amor, dinero o fortuna

Este es el horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 17 de diciembre, si quieres saber lo que le depara el destino a tu vida, deberás leer lo que la experta en astrología tiene para cada uno de los signos del zodiaco: amor, fortuna o mucho trabajo.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 17 de diciembre

No te preocupes tanto por el futuro , recuerda que este es incierto y nadie tiene garantizado nada; mejor disfruta a lado de tus seres queridos la vida. El tiempo es tu peor enemigo y cada día que no disfrutas es uno que no regresa.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 17 de diciembre

Ya deja de confiar de más en tus compañeros de trabajo o de escuela, porque nadie de ellos va meter las manos al fuego por ti. Aprende a ser más individualista y a valerte por tu mismo o misma; no dependas de otras personas, ni laboralmente o emocionalmente; por otro lado, esta bien apoyarse pero no recargarse porque luego llegan las decepciones.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 17 de diciembre

Tampoco es bueno confiar tanto de la buena suerte ni de la felicidad pasajera que podrías estar viviendo; llegan algunas situaciones un poco complicadas que, aunque no te gusten serán las necesarias para que madures y entiendas el verdadero significado de la vida, y sobre todo de la felicidad.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 17 de diciembre

Temo decirte que llegan chismes que podrían provocar que andes bien enojado, pero no les des gusto a esas personas de que te vean cómo pierdes la cabeza, recuerda bien quién eres y de dónde vienes; si esas personas no te dan para el gasto o la renta, que digan misa.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 17 de diciembre

Te van a dar ganas de tirar la toalla y mandar todo a la fregada, pero tranquila fiera, las cosas se darán siempre y cuando tengas paciencia. Recuerda que la constancia es la clave y que todo lo bueno siempre tarda en llegar, pero para quedarse.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 17 de diciembre

Deberás amarte y valorarte, mira el espejo y ve con honestidad lo que observas; si tu pareja ya no te llena y en vez de traerte paz te provoca estrés y malestar, termina esa relación. No vale la pena que te quedes con alguien donde ya no te sientes como en el inicio donde había esas mariposas en la panza.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 17 de diciembre

Tuviste o estás sintiendo la oportunidad de abrir tus sentimientos con una persona que significa mucho para ti; sin embargo, el miedo a fracasar te tiene frenado; además es momento de que dejes a un lado los cuentos en tu cabeza, y entiende que, amar siempre será un riesgo, pero sólo se vive una vez.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 15 de diciembre

Se ve el embarazo de una amistad muy cercana a ti, y esa noticia te va a mover emociones que quizás no las esperabas. Se aproxima un evento relacionado con un festejo o una reunión; pero no te espantes si no te invitan, a veces es mejor no estar donde no te valoran.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 17 de diciembre

Estás con el alma algo inquieta y con muchas ganas de cambiarlo todo, pero ojo, no confundas libertad con huida, antes de mandar personas, proyectos o relaciones al carajo, piensa lo que te aportan y si lo estás haciendo porque sólo estas desesperado o desesperada.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 17 de diciembre

No cargues con responsabilidades que no te corresponden sólo por quedar bien; no todo es trabajo, aguantar o deber; también debes disfrutar, descansar y pensar en ti, cuídate porque si no lo haces nadie más lo hará.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 17 de diciembre

No te pongas triste si algunas cosas no salen como las tienes planeadas, entiende que todo se acomoda cuando debe pasar y cómo más te conviene al final aunque a veces no se vea tan claro. La vida frena aquello que te castigará más, y eso evita que llegues a sufrir un error peor.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 17 de diciembre

Ya no cargues con el pasado como si fuera un costal de papas; ya es momento de sacudirte todo lo que no te suma y ver por cada una de las oportunidades nuevas que llegan a ti como una bendición, pero ojo, son cosas padres disfrazadas de retos.

