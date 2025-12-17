Alfredo Adame habla de sus proyectos para el 2026 luego de La Granja VIP: “Se vienen cositas”

Alfredo Adame se sinceró ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP y confirmó que tiene muchos proyectos en puerta para cuando salga del reality: ¡se siente muy bien y con muchas ganas de seguir trabajando en el entretenimiento!

¿Qué proyectos tiene Alfredo Adame luego de la Final de La Granja VIP?

Acompañado de su amigo Eleazar Gómez, Alfredo Adame le compartió a sus seguidores que la experiencia de La Granja VIP ha sido muy buena para él porque le sirvió para cargar energías:

"La granja, la casa, todo lo que hemos pasado me ha gustado, lo he disfrutado como nunca y yo estoy al 100%: saliendo de aquí me voy a quitar otros 10 años de encima, la verdad es que el clima aquí y todo me empezó a resecar mucho la cara pero lo vamos a corregir", prometió.

Sobre sus proyectos para el 2026, el "Golden boy" adelantó que lo veremos en una obra de teatro y... ¡sí! en una función de lucha al lado de "El Patrón" , entre muchos otros trabajos más:

"Mentalmente me voy a quitar otros 25 años, voy a hacer mucho ejercicio y hay Adame para mucho tiempo: el año que entra vienen cosas, yo termino esto y empiezo a ensayar una obra de teatro en enero, voy a cumplir varias fechas de DJ que tengo y voy a aparecer en un evento con 'El Patrón' ", adelantó el actor.

Adame, quien se mantiene mentalizado en llegar a la final, se mostró con mucha actitud ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP y listo para iniciar el año con el pie derecho... ¡mucha suerte!

