¡Sabor agridulce! Así reaccionó La Granja VIP a Kim Shantal como la PRIMERA FINALISTA del reality

Kim Shantal se coronó como la primera finalista de La Granja VIP luego de un infartante duelo que dejó a La Bea en el cuadro de nominados y que mantuvo a la audiencia al filo de su asiento... ¿pero cómo reaccionaron los granjeros a esta noticia?

Desde las primeras semanas de la competencia, el Team Muro conformado por Alfredo Adame y Eleazar Gómez centró su estrategia en sacar a Kim Shantal del reality para darle el golpe definitivo al Team Cacaraqueo .

Sin embargo, Kim Shantal no sólo demostró tener talento para los duelos, sino que también se consolidó como una inteligente estratega y por ello su pase a la final dejó un sabor agridulce en La Granja VIP.

Por un lado, el Cacaraqueo confirmó que el reality llegó al punto inevitable en el que los miembros del mismo Team deberían enfrentarse, mientras que Adame y Eleazar Góme z no pudieron evitar una expresión de seriedad al enterarse del triunfo de Kim... ¡fracasaron todos sus intentos por "tumbarla"!

Lo que sí quedó claro en medio de la seriedad y los abrazos fue que, a pesar de todo, tanto Kim como La Bea compitieron desde la amistad y siempre se mantuvieron unidas, algo que por cierto celebró Adal Ramones.

Ya en el gimnasio de La Granja VIP, y ante las cámaras 24/7, Kim Shantal reconoció entre lágrimas que le gustaría llegar a la Gran Final junto con La Bea: "Estoy feliz, pero aún no me cae el 20; como que no sé, no lo proceso todavía, no me siento finalista todavía", explicó la influencer que no se animó a celebrar... al menos de momento.

"Bueno... pues a esperar", dijo Alfredo Adame resignado mientras se preparaba algo de cenar en la cocina de La Granja VIP; Eleazar Gómez, por su parte, se preguntó si la dinámica de mañana tratará de fuerza o de suerte... ¡el duelo de mañana miércoles estará de infarto y no te lo puedes perder!

¿Qué pasará en la Gala de MAÑANA miércoles 17 de diciembre?

Como Adal Ramones lo explicó, mañana miércoles 17 de diciembre tendrá lugar el SEGUNDO DUELO de la última semana de La Granja VIP ; en él, Teo y Alfredo Adame se enfrentarán para ver quién se convierte en el cuarto nominado y quién en el segundo finalista.

Teo se ganó una fama de competidor de cuidado a lo largo de estas semanas de reality, por lo que se perfila como uno de los favoritos para ganar el duelo que lo llevaría directo a la final; sin embargo, Alfredo Adame también tiene mucha fuerza de voluntad, se prepara mucho y sabe muy bien lo que quiere... ¡todo puede ocurrir!

No te pierdas el segundo duelo de La Granja VIP en la Gala de este miércoles 17 de diciembre; la cita es a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO.

