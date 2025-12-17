ÚLTIMA HORA: ¡Es oficial! Conoce a la PRIMER FINALISTA de La Granja VIP

No hay duda de que hasta la semana final de La granja VIP nos esta sorprendiendo, ya que TODO CAMBIO y este día fue uno de los definitivos para los granjeros ya que dos de ellos se enfrentaron a un duelo en el cual el perdedor quedó como el tercer nominado de la semana y el victorioso se llevado el tan anhelado pase a la GRAN FINAL.

Kim Shantal y La Bea fueron las granjeras seleccionadas por el público para enfrentarse esta noche en dicho duelo y tras una intensa prueba, Kim Shantal se coronó como la campeona definitiva, obteniendo así el título de primera finalista, lo que quiere decir que ya no corre riesgo alguno de ser eliminada el próximo viernes, día que se llevará a cabo la última eliminación.

¿Cómo fue la prueba para elegir al primer finalista de La Granja VIP?

El duelo no fue nada fácil, pero como siempre fue algo equitativo para ambas competidoras, la prueba constó en sacar una pelota de una caja ciega, donde habían unas pelotas de colores. Dichos colores les indicaron a las granjeras qué piezas podrían tomar para formar un rompecabezas; sin embargo, había piezas inservibles, lo que lo hizo aún más complicado. Kim Shantal tuvo suerte con las piezas al principio del reto y aunque pasaron algunos minutos, La Bea logró alcanzarla en número de piezas. El final fue decisivo y por muy poco ganó Kim Shantal.

Así se definirá al segundo finalista de La Granja VIP

Al empezar el programa de esta noche, Adal Ramones informó que el segundo finalista se definirá al igual que el primero, es decir, que mañana se llevará a cabo un segundo duelo, donde dos granjeros, seleccionados por el público (César Doroteo y Alfredo Adame), se enfrentarán, el perdedor se unirá a la pleca de nominados y el campeón será el segundo finalista de La Granja VIP.

Recordemos que en el duelo del día de mañana ya no podrán participar Eleazar Gómez, Alberto del Río "El Patrón", ni La Bea, puesto que ya se encuentran nominados.

¿Cuándo es la final de La Granja VIP?

Este próximo domingo 21 de diciembre en punto de las 8:00 p.m. se llevará a cabo la gran final de La Granja VIP y no te la puedes perder porque hasta el último momento habrá sorpresas inesperadas, así que prepara tu botana favorita, reúne a la familia porque esto estará que arde. Hasta el momento Kim Shantal, César Doroteo, Alberto del Río, Eleazar Gómez, La Bea y Alfredo Adame siguen en la competencia, pero uno de los 4 nominados, será eliminado el día viernes.

