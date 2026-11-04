Cómo usar la sombra verde para crear un maquillaje con estilo de los años 70

Para crear un maquillaje con estilo de los años 70, aplica una sombra verde sobre el párpado móvil, difumina el color hacia la cuenca y acompáñalo con un delineado que alargue la mirada. Los verdes oliva y aguacate recuerdan la paleta cálida de aquella década, mientras que un verde esmeralda aporta un giro más intenso.

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El resultado puede ser retro sin parecer un disfraz, siempre que el color se integre con el resto del maquillaje. Durante los años 70 convivieron distintas tendencias: desde los ojos ahumados y las pestañas definidas hasta los tonos tierra y los colores vibrantes inspirados en la moda disco.

Por eso, la sombra verde puede adaptarse a diferentes estilos, ya sea en una versión discreta para el día o en un maquillaje más marcado para la noche. Esta es la manera de conseguir un look de los 70.

¿Qué tonos de sombra verde elegir para un maquillaje inspirado en los años 70?

La elección del verde determina el efecto final. Estos 3 tonos permiten recrear distintas facetas de la estética setentera:



Verde oliva: es una alternativa cálida y fácil de combinar con marrones, dorados y beige. Puedes aplicarlo en el párpado móvil y difuminarlo con una sombra marrón en la cuenca.

es una alternativa cálida y fácil de combinar con marrones, dorados y beige. Puedes aplicarlo en el párpado móvil y difuminarlo con una sombra marrón en la cuenca. Verde aguacate: evoca los colores característicos de la decoración y la moda de la década. Funciona bien en un maquillaje monocromático, con un acabado mate o satinado.

evoca los colores característicos de la decoración y la moda de la década. Funciona bien en un maquillaje monocromático, con un acabado mate o satinado. Verde esmeralda: aporta intensidad y un efecto más glamuroso. Es ideal para la noche y puede combinarse con un delineado negro fino o una sombra oscura en el extremo exterior.

¿Cómo aplicar la sombra verde para conseguir un look setentero?

Para lograr un resultado equilibrado, trabaja el color de manera gradual y difumina bien los bordes. Una técnica sencilla permite recrear el estilo sin recargar el rostro:



Prepara el párpado: aplica una prebase o una capa fina de corrector para mejorar la fijación. Extiende el verde: coloca la sombra sobre el párpado móvil y difumina hacia la cuenca con una brocha suave. Define el extremo exterior: utiliza un tono marrón o verde más oscuro para dar profundidad. Delinea las pestañas: traza una línea fina, ligeramente ascendente, y aplica máscara para completar el efecto. Equilibra el rostro: combina los ojos protagonistas con labios nude, rosa amarronado o terracota suave.

Si buscas una versión más fiel al espíritu disco, puedes sumar un toque satinado en el centro del párpado. Para un estilo diurno, en cambio, el verde oliva mate y un delineado discreto ofrecen una alternativa más sutil.

La sombra verde permite recuperar el carácter atrevido de los años 70 sin renunciar a un acabado actual. La clave es elegir el tono que mejor armonice con el iris y la piel, y construir la intensidad poco a poco.