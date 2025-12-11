¿A qué hora empiezan HOY las mañanitas a la Virgen de Guadalupe? Lila Downs y todos los artistas que cantarán

El 12 de diciembre es una fecha sumamente especial para los mexicanos, ya que se celebran las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y, como cada año, van sumando los peregrinos que se hacen partícipes a esta festividad que llena de emoción y fe a millones de personas, pues esta tradición ha rebasado límites.

¿A qué hora empiezan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

¿Qué artistas cantarán en las Mañanitas a la Virgen en TV Azteca 2025

¡Será una noche maravillosa! Nuestro programa especial contará con la conducción de nuestro querido padre José de Jesús y la presentadora Luz Elena González, quienes nos llevarán de la mano a vivir una transmisión en directo desde la Basílica Santa María de Guadalupe. Además, contaremos con la participación de artistas de primera, entre ellos: