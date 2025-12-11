inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿A qué hora empiezan HOY las mañanitas a la Virgen de Guadalupe? Lila Downs y todos los artistas que cantarán

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe es una tradición que une a todos los mexicanos. Te contamos todos los detalles de la transmisión especial que tendrá TV Azteca.

mañanitas a la virgen de guadalupe tv azteca 2025
|Crédito: Getty Images
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por: Por: Vanesa Olmos | TV Azteca Digital

El 12 de diciembre es una fecha sumamente especial para los mexicanos, ya que se celebran las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y, como cada año, van sumando los peregrinos que se hacen partícipes a esta festividad que llena de emoción y fe a millones de personas, pues esta tradición ha rebasado límites.

¿A qué hora empiezan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Esta noche TV Azteca ha preparado una transmisión extraordinaria para celebrar a lo grande las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y la fe que une a cientos de creyentes, así que no te puedes perder todos los detalles HOY en punto de las 11:00 p.m. por Azteca UNO y recuerda que también puedes disfrutar de la transmisión por nuestro Sitio Web Oficial .

¿Qué artistas cantarán en las Mañanitas a la Virgen en TV Azteca 2025

¡Será una noche maravillosa! Nuestro programa especial contará con la conducción de nuestro querido padre José de Jesús y la presentadora Luz Elena González, quienes nos llevarán de la mano a vivir una transmisión en directo desde la Basílica Santa María de Guadalupe. Además, contaremos con la participación de artistas de primera, entre ellos:

  • Lila Downs
  • Carolina Ross
  • Esmeralda Ugalde
  • Viviann Baeza
  • Denisse de Kalafe
  • Tatiana
  • Germán Montero
  • Coro "Malinche" por Nacho Cano
  • Prisclina y Sara Ángel
  • Mariachi "Fiesta de México"

Galerías y Notas Azteca UNO