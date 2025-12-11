¿A qué hora empiezan HOY las mañanitas a la Virgen de Guadalupe? Lila Downs y todos los artistas que cantarán
Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe es una tradición que une a todos los mexicanos. Te contamos todos los detalles de la transmisión especial que tendrá TV Azteca.
El 12 de diciembre es una fecha sumamente especial para los mexicanos, ya que se celebran las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y, como cada año, van sumando los peregrinos que se hacen partícipes a esta festividad que llena de emoción y fe a millones de personas, pues esta tradición ha rebasado límites.
¿A qué hora empiezan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?
Esta noche TV Azteca ha preparado una transmisión extraordinaria para celebrar a lo grande las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y la fe que une a cientos de creyentes, así que no te puedes perder todos los detalles HOY en punto de las 11:00 p.m. por Azteca UNO y recuerda que también puedes disfrutar de la transmisión por nuestro Sitio Web Oficial .
¿Qué artistas cantarán en las Mañanitas a la Virgen en TV Azteca 2025
¡Será una noche maravillosa! Nuestro programa especial contará con la conducción de nuestro querido padre José de Jesús y la presentadora Luz Elena González, quienes nos llevarán de la mano a vivir una transmisión en directo desde la Basílica Santa María de Guadalupe. Además, contaremos con la participación de artistas de primera, entre ellos:
- Lila Downs
- Carolina Ross
- Esmeralda Ugalde
- Viviann Baeza
- Denisse de Kalafe
- Tatiana
- Germán Montero
- Coro "Malinche" por Nacho Cano
- Prisclina y Sara Ángel
- Mariachi "Fiesta de México"