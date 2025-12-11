Exatlón México | Novato EXPLOTA contra Heber: “No sé por qué le dicen leyenda” y revienta la novena temporada

La noche de ayer la tensión se desbordó dentro de la novena temporada de Exatlón México después de que Alexis, uno de los novatos, lanzara una contundente crítica a Heber, atleta del Equipo Rojo reconocido por todos como parte de las “leyendas” del programa. Alexis confesó frente a cámara que no entiende por qué se le sigue considerando a Heber dentro de ese nivel cuando su desempeño actual no corresponde a lo que se le otorga.

“Esperaba mucho más”: La declaración que encendió la temporada

Frente a cámara, Alexis aseguró que esperaba ver a Heber más dominante y competitivo dentro de la novena temporada, después de que su llegada fue anunciada como la “llegada de una leyenda”. Alexis, incluido, comentó que esperaba que el atleta tuviera un nivel similar al de Humberto, Leo o “Mono”, afirmando que ellos sí han demostrado en todos los circuitos porque son considerados como pilares de la marca.

La polémica de Alexis: ¿Exageración o crítica válida?

Como era de esperarse, los comentarios de Alexis no han pasado desapercibidos para los fans de Exatlón México, quienes han dividido la conversación al señalar que las palabras del atleta son una fuerte declaración de guerra y menosprecio a la leyenda. Mientras que algunos otros están seguros de que es la confianza del novato la que habla, buscando ganarse un lugar dentro de la historia del reality.

¿Qué se espera de la novena temporada de Exatlón México?

Sin duda, las declaraciones de Alexis llegan en un momento clave, pues la competencia vive uno de los momentos más intensos con grandes enfrentamientos cerrados y sin una clara perspectiva de qué escuadra es la que domina semana con semana.