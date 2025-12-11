¿Quién es y a qué se dedica actualmente Aneliz, hermana de Ángela Aguilar?

Aneliz Aguilar se ha encontrado en el ojo del huracán los últimos días, pues borró todas las fotografías que tenía con Luis Rodrigo Castillo, con quien se comprometió en 2024. Se han hecho muchos rumores sobre la ruptura de su compromiso; sin embargo, ella no ha dado declaraciones oficiales sobre su vida amorosa.

A esto se dedica la hija mayor de Pepe Aguilar

Aneliz Aguilar nació un 7 de abril de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años y es la hija mayor del patriarca de la dinastía Aguilar. Aneliz es la única de los tres hermanos que no se dedica a la música; sin embargo, sí lleva una vida pública, ya que es influencer de estilo de vida y comparte detalles de sus viajes, moda y más en redes sociales.

Aneliz vive en Los Ángeles y estudia Business Management (Administración de Empresas), y aunque tiene un perfil más discreto que el resto de su familia, siempre los acompaña en momentos importantes como alfombras rojas, premiaciones y conciertos, ya que ella ha colaborado para la logística de ciertos eventos en cuanto a coordinación de staff, hasta hospedaje.

¿Aneliz canceló su compromiso con Luis Rodrigo Castillo?

Las especulaciones de una ruptura empezaron a principios de este 2025, ya que los seguidores de Aneliz Aguilar notaron que en las fotos que la influencer compartía ya no portaba su anillo de compromiso.

Hace un par de días fue notorio que Aneliz borró absolutamente todas las fotos que subió anteriormente con Luis Rodrigo Castillo, quien tampoco ha salido a desmentir el rumor.

Los usuarios de redes sociales han comentado que posiblemente todo tenga que ver con un "contrato prenupcial" que el prometido no quiso firmar a Pepe Aguilar, pero no hay nada confirmado hasta el momento.