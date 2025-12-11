Alicia Machado acusa a sus compatriotas Miss Universo de ser “damas de compañía”

La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo sigue generando controversia. Luego de que la mexicana abandonara una entrevista en Telemundo al ser cuestionada sobre supuestos rumores de que su familia habría comprado su triunfo, la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado salió en su defensa a través de sus redes sociales.

Las declaraciones de Machado se volvieron virales de inmediato. En varios fragmentos difundidos en Internet, la actriz y empresaria aseguró que nunca tuvo que “vender su cuerpo” para mantenerse en el concurso, a diferencia de otras ganadoras venezolanas. “Yo no fui dama de compañía, como las dos últimas Miss Universo venezolanas, que eran damas de compañía del señor [Donald Trump]… Yo también hubiera terminado fanática religiosa”, expresó.

Machado añadió que esas ex reinas tienen “la conciencia dañada” y por ello ahora son “fanáticas religiosas”. Sus palabras generaron rechazo entre cientos de fanáticos, quienes la acusaron de atacar a sus compatriotas. “Soy venezolana y esto es horroroso. Alicia no me representa”, “Deberías renunciar a la nacionalidad” y “Hace años que perdiste credibilidad” fueron algunos de los comentarios más repetidos en redes sociales.

Reacciones de otras ex reinas

La polémica escaló cuando Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1995, respondió públicamente: “Qué feo hablar así de otras mujeres y de otras venezolanas y ponerlas en entredicho. ¡Josefina Alicia Machado, deberías retractarte!”.

Aunque Machado no mencionó nombres directamente, muchos interpretaron que se refería a Stefanía Fernández y Dayana Mendoza, quienes se alejaron de la farándula para dedicarse a la vida cristiana.

La aclaración de Alicia Machado

En una entrevista reciente con el periodista Javier Ceriani, Machado aclaró que sus comentarios iban dirigidos a Dayana Mendoza y María Gabriela Isler (Miss Universo 2013), no a Fernández. Relató un encuentro con Mendoza en 2016 en los pasillos de Telemundo, cuando ambas participaban en un programa sobre la situación política en Venezuela.

Según Machado, al acercarse para saludarla recibió un insulto inesperado: "Esta muchachita, la Mendoza, en una ocasión en 2016, me invitan a mi casa a Telemundo a hacer un programa e invitaron a varias exreinas hablando de la situación de Venezuela, estaba este señor (Trump) lanzándose a la presidencia y yo había apoyado a la señora Clinton".

"Me le acerco yo muy mona, ay amiga venezolana, compatriota, y me tira un insulto, me dice que cómo se me ocurre, que el Señor Trump era prácticamente un mesías, que cómo me atrevía, delante de todo el mundo. Entonces voy a cerrar esta entrevista diciendo que cuando digo algo de alguien y cuando me pican la cresta, créeme que es por algo que lo estoy diciendo. A mí la gente no me cae mal de gratis", expresó Machado a Ceriani.

"Ellas saben lo que hicieron y así como hay leyendas urbanas de mí, yo también puedo opinar de leyendas urbanas de ella y de más".