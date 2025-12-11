Marianne Gonzaga sale de México con su hija: ¿Qué problemas podría tener la influencer por llevarse a su hija Emma?

La creadora de contenido Marianne Gonzaga quien ha estado bajo el ojo del huracán debido al delito que cometió contra Valentina Gilabert suma a su expediente un nuevo caso donde al parecer estaría huyendo del país con su hija Emma, de tan solo un año de edad, aparentemente por desacuerdos con su expareja, José Said Becerril, y quien tendría la custodia de la menor.

Ante este caso seguidores se han cuestionado las implicaciones legales que podría tener la influencer de viajar con una menor cuando existe un contexto de conflicto familiar.

¿Qué problemas podría enfrentar?

De acuerdo con especialistas en derecho familiar, cuando uno de los padres tiene la patria potestad y sacar a un menor del país sin el consentimiento del tutor puede traer complicaciones legales, entre ellas:



Denuncias por sustracción de menores, si el otro progenitor argumenta que no autorizó el viaje.



El tutor puede solicitar una orden de regreso, la cual realiza un juez familiar y pide que la menor sea devuelta inmediatamente.



Retención migratoria en caso de que exista una alerta previa emitida por alguno de los padres.



Procesos civiles por incumplimiento de acuerdos si hay convenios de custodia o visitas establecidos.



Investigaciones por parte de autoridades familiares, especialmente si se considera que el traslado afecta el bienestar de la menor.

¿Qué señales ha dado Marianne para que se especule que salió del país?

Aunque no se ha pronunciado oficialmente, la creadora de contenido sí ha dejado ver en sus redes sociales que salió de viaje con su hija, al parecer estaría viajando hacia Estados Unidos.

A través de sus historias de Instagram muestra un asiento con una pantalla donde sale un mapa y tiempo de aterrizaje, continuando con una serie de imágenes donde se le ve en una habitación, al parecer de un hotel, después se le ve compartiendo la cama con su pequeña hija.

De acuerdo con fans, Gonzaga estaría huyendo del país por miedo a que le arrebaten por segunda vez a su hija, pues recientemente en la misma red social publicó una imagen donde sale ella con su hija y pide que haya perspectiva de género en su caso.

No puede ser posible que me la quieran quitar por segunda vez, porfavor necesitamos perspectiva de género igualdad sustantiva, no pretextos estereotipados y que el caso sea llevado con claridad y no corrupciones, escribió la influencer.

Esta no es la única publicación que hace al respecto en el caso de la custodia por su hija, pues también ha señalado que “la justicia le está arrebatando a una madre a su bebé”.

¿Quién es Marianne Gonzaga y por qué su caso genera tanta polémica?

Marianne Gonzaga es una influencer de estilo de vida, sin embargo, a principios de 2025 fue detenida por apuñalar 15 veces a Valentina Gilabert aparentemente por un ataque de celos ya que su expareja José Said Becerril se encontraba con la víctima.

Aunque Marianne fue detenida y acusada de lesiones que ponen en riesgo la vida, no fue remitida a una prisión, ya que en ese entonces era menor de edad. Estuvo en un centro de internamiento para menores durante 5 meses.