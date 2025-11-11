inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Nota

TV Azteca te lleva a ver a ¡GRUPO BRYNDIS!

¿Quieres ver a Grupo Bryndis en vivo? A continuación, te compartimos cómo podrás asistir a su concierto en La Arena CDMX.

dinamica boletos grupo bryndis
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace

TV Azteca te lleva a ver GRUPO BRYNDIS para corear sus mejores éxitos, el próximo sábado 15 de noviembre en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de la agrupación!

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti:

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×