Exhiben imágenes sensibles de Ignacio Vega tras la explosión en el bazar navideño

Terminando el 2025, precisamente el 20 de diciembre se dio a conocer la triste noticia de que el actor Ignacio Vega, había tenido que ser hospitalizado de emergencia luego de que sufriera quemaduras de importancia en una explosión que tuvo lugar en el bazar navideño del municipio de Teoloyucan, en el estado de México.

Por medio de las redes sociales, el cantante y bailarín manifestó que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Las heridas más importantes se dieron en su brazo y rostro. Después de un tiempo prudencial es que decidió publicar imágenes en las que mostró su estado actual.

¿Cómo se encuentra Ignacio Vega tras la explosión?

Ignacio Vega registró actividad en su red social de Instagram y mostró un video en el que se puede ver cómo va su recuperación. Así también es que agradeció todo el apoyo que le han brindado en este momento.

El actor agradeció a los familiares, amigos y compañeros que le han dado su apoyo en este momento tan difícil. Así también es que reveló las heridas que le dejó la explosión ocurrida dentro del bazar navideño.

"Este será un proceso muy largo y doloroso pero con sus oraciones y su apoyo, de verdad me está ayudando a que sea más fácil para mi. Los tengo en mi corazón en un lugar muy especial", escribió.

Durante el video se puede ver imágenes de la hospitalización debido a las quemaduras que le dejó la explosión. En un momento aparece llorando y en otras ocasiones se lo ve sonriendo. Sus brazos y rostro fueron los más afectados.

Afortunadamente se encuentra en plena recuperación aunque la misma será muy larga por el grado de las quemaduras. Ignacio Vega es un famoso actor, bailarín y cantante que destacó por su participación en grandes éxitos tanto teatrales como televisivos que le dieron la fama que tiene hoy en día.

