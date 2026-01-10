Adrián Marcelo confirma su retiro de la comedia luego de los rumores de divorcio

Adrián Marcelo , comediante y creador de contenido, ha sido tendencia en los medios de entretenimiento debido a que alimentó los rumores de divorcio con Karina Puente por lo que ha causado un gran revuelo.

En su cuenta de Instagram es que publicó una historia donde manifestaba que fue infeliz en los últimos cuatro años. Además, les aconsejó a sus fanáticos que no se casen por lo que todo apuntaba a que terminó su relación con su esposa. "Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí. Nunca se casen, raza", escribió.

¿Adrián Marcelo se retira de la comedia?

Luego de que subiera ese polémico mensaje que incrementó los rumores de su divorcio, en la mañana de este sábado 10 de enero, Adrián Marcelo registró actividad en X para informar que se va a retirar un tiempo indeterminado de la comedia.

Así es que manifestó que las últimas presentaciones serán el 13 y 14 de febrero por lo que dijo que regresará renovado. Si bien no reveló los motivos, Adrián Marcelo afirmó que necesita invertir tiempo en él.

"Me voy a retirar de la comedia, un tiempo indeterminado. San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche, este año. No tengo duda que volveré renovado. Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue intacto, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario", escribió.

En otra parte del mensaje es que el comediante dice que va a continuar con el podcast, "Hermanos de Leche", pero por el momento ya no dará más presentaciones. También aprovechó para agradecer a sus fanáticos por el apoyo que le han dado este último tiempo.

"Nos volveremos a ver en los escenarios no tengo duda. Se les quiere y se les respeta", escribió en su cuenta de X, dejando muchas dudas en sus seguidores. Hasta el momento no ha confirmado el divorcio.