Muere influencer a los 23 años: ¿qué le pasó?

En la tarde de ayer 9 de enero, se dio a conocer una triste noticia que conmovió a las redes sociales ya que se confirmó la muerte de una querida influencer mexicana. Estamos hablando de Dulce Enríquez quien murió a sus 23 años.

La creadora de contenido, Dulce Enríquez, se volvió tendencia en las redes sociales y fue muy buscada después de que se confirmara que había perdido la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Oaxaca.

¿Qué le ocurrió a la influencer?

En la tarde del viernes 9 de enero, hubo un accidente vehicular en la carretera federal 175, a la altura de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca. Momentos después se confirmó que quien había perdido la vida era la influencer y maquillista, Dulce Enríquez.

La información decía que la camioneta en la que viajaba Dulce Enríquez, cayó a un barranco de la carretera federal. Luego de haber sido rescatada fue trasladada de emergencia a un hospital del estado de Oaxaca, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

Dulce Enríquez, contaba con más de 110 mil seguidores en Instagram, murió a sus 23 años producto de las lesiones severas que sufrió luego de la volcadura de la camioneta en la que se trasladaba. Por el momento se siguen realizando las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Ala camioneta la iba manejando Julio Cárdenas, quien es el presidente municipal de Huatulco, perteneciente a Morelos. El estado de salud del hombre es estable y está recuperándose. También iba el escolta del edil, Fabián Soto.

Dada la situación es que en las redes sociales hay mucha controversia en relación al uso de recursos públicos y posibles responsabilidades. Además hay sospechas de evasión de responsabilidades que podría agravar la situación política y legal del caso.

