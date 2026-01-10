Cielo rosa en Reino Unido: ¿Por qué se dió este fenómeno?

Hay fenómenos que han provocado destellos en el cielo a lo largo de la historia, como las auroras boreales , por ejemplo. Sin embargo, este 8 de enero el cielo se iluminó de color rosa en West Midlands, Reino Unido. Entérate cuál fue la causa de este hermoso hecho que cautivó a todos.

¿Por qué se iluminó de color rosa el cielo en West Midlands, Reino Unido?

Durante la noche del pasado jueves 8 de enero de 2026 el cielo se iluminó de un color rosa vibrante que cautivó a miles de personas en Reino Unido. Sin embargo, este hecho se debió a las luces led de la cancha de fútbol del Birmingham City, las cuáles se reflejaron en la nieve que caía durante esa noche lo que provocó una neblina de color rosa por todo el cielo.

Este hecho óptico de gran belleza fascinó a todas las personas e inmediatamente comenzaron a circular imágenes por todo internet. Este bello suceso fue resultado de condiciones meteorológicas en cierto estado combinadas con la tecnología del campo de deporte.

Muchas personas asociaron estas imágenes con Inteligencia Artificial y todo tipo de sucesos extraños y astronómicos. Sin embargo, solo fue la causa de que las nubes se encontraran bajas y hubiera nueve. Esto reitera la importancia de los efectos tan grandes que puede tener la tecnología con eventos naturales.

¿En qué lugares se pueden ver fenómenos ópticos naturales?

No tenemos que viajar hasta Reino Unido para disfrutar de vistas impactantes en el cielo u otras partes de la naturaleza, hay diversos sitios donde se puede disfrutar de eventos ópticos maravillosos como lo es el caso de playas y bahías dónde hay bioluminiscencia y en el mar se ven colores impactantes.

En México, en La Laguna de Manialtepec, en Oaxaca, cada movimiento sobre el mar genera colores en tonos verdes y azules que cautivan la vista. Por otro lado, la laguna cuenta con gran flora y fauna, lo que vuelve la experiencia más mágica y sorprendente.

Por otro lado, Holbox; en Quintana Roo, es un lugar que brinda la misma experiencia, es un sitio hermoso que vale la pena visitar y no perderse la experiencia de ver agua que refleja colores en tonos fríos hermosos mientras se goza de una vista increíble debido a que hay una gran variedad de fauna alrededor.