Muere el reconocido actor Roberto Escobedo y dejó un gran legado

El mundo del espectáculo se encuentra consternado debido a que se informó la muerte de Roberto Escobedo. El actor falleció el 9 de enero de 2026, de acuerdo a lo que manifestó la actriz y directora Patricia Reyes Spíndola, con quien compartió más de 25 años de trabajo creativo.

¿Qué le pasó a Roberto Escobedo?

Patricia Reyes Spíndola dio a conocerla noticia por medios de las redes sociales con un mensaje que decía:

“Hoy se adelantó el maestro Roberto Escobedo. Amigo, guía de generaciones de niños y adolescentes en MM studio con quien compartí un cuarto de siglo de creatividad, risas, pasión, paciencia y disciplina. ¡Te quiero Roberto, te admiro y te agradezco el camino compartido! Sé que estarás bailando y cantando como siempre en el cielo”.

Desde la cuenta oficial de MM Studio manifestaron: “Con profunda tristeza compartimos que nuestro maestro y gran amigo, Roberto Escobedo ha trascendido a un mejor lugar. Nos deja muchas enseñanzas arriba y abajo del escenario. Deja un legado enorme de más de 30 años formando actores enMMStudio. Te vamos a extrañar mucho. Vamos a extrañar tu buen humor, tu talento, tu optimismo, tu alegría. Gracias por ser más que un maestro para tus alumnos y más que un compañero para nosotros. Se va un grande, pero ahora eres leyenda. Descansa en paz”.

Por el momento no se ha dado a conocer la causa específica de su fallecimiento.

¿De qué murió Roberto Escobedo?

Roberto Escobedo fue un actor, director de escena, coreógrafo, profesor y especialista en comedia musical que dedicó gran parte de su carrera a la formación de nuevas generaciones.

Su salto a la fama se dio por la serie antológica ‘La Hora Marcada’,un clásico del terror y la ciencia ficción en la televisión mexicana que lanzó a directores como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki.

El actor pasó sus últimos 30 años de vida impartiendo clases de actuación y comedia musical en el MM Studio (M & M Studio), la escuela de actuación fundada y dirigida por Patricia Reyes Spíndola en la Ciudad de México, donde formó a niños, adolescentes y adultos.

