TV Azteca te lleva a ver la película: El Extraño Mundo de Jack con ORQUESTA EN VIVO

TV Azteca te lleva a ver la proyección de El Extraño Mundo de Jack con la Orquesta Sinfónica de Minería totalmente EN VIVO, el próximo domingo 7 de diciembre a las 6:30 p.m. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable y mágica!

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: