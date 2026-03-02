Tras polémicas sobre su relación, los creadores de contenido Farid Dieck y Jessica Fernández se casan por el civil y comparten EMOTIVAS fotos

Tras varios años de relación y algunas subidas y bajadas, los creadores de contenido Farid Dieck y Jessica Fernández se han casado a casi un año de que ambos se comprometieron, justamente en una temporada donde recibieron bastante enfoque luego de varias declaraciones de Jessica en un podcast junto a su ahora esposo.

Fue a través de redes sociales que este fin de semana Jessica compartió una serie de fotografías donde se mostraba esta ceremonia por el ámbito civil, donde posó junto a Farid y demás familiares y amigos de su círculo cercano.

¿Qué se sabe sobre la boda entre Farid Dieck y Jessica Fernández?

Fue este domingo que la también creadora de contenido subió una serie de fotografías de este evento tan importante con la siguiente descripción:

“Un día lleno de lágrimas de amor y felicidad🤍 Te amo esposo mío @faridieck ✨”.

Aunque Farid es más discreto sobre los detalles de su vida personal, respondió el post con lo siguiente: “Hermosa recapitulación 🥹 Te amo esposa mía! 😘”.

Esta boda por el civil ha respondido a miles de comentarios de usuarios en redes que aseguraban que la pareja no era “tal para cuál” tras los dichos de ambos en un podcast donde revelaron más detalles del cómo fue su relación.

¿Cuál fue la polémica entre Jessica Fernández y Farid Dieck?

Meses después de que anunciaran su compromiso, la pareja apareció en un podcast donde se criticó bastante a Farid por haber estado tanto tiempo detrás de Jessica, quien de acuerdo con usuarios de redes esta pareja no se hubiera dado si este no hubiera conseguido de gran popularidad y una economía estable.

Muchos seguidores de Farid señalaron que esta relación iba en contra de los mensajes que solamente quiere transmitir en sus videos sobre el amor propio, lejos de la resiliencia que ha compartido a través de sus grandes narraciones.

Hoy tras varias "pruebas de la vida" y varios años de relación, la pareja ha conseguido unirse en matrimonio en lo que se logra ver, fue un evento bastante emotivo para la pareja.