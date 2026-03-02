4 cosas que las MUJERES deben saber antes de sumergirse en hielo

En los últimos años, el mercado de las tinas de hielo ha explotado de manera exponencial, proyectando alcanzar una valoración de 660 millones de dólares para 2033. Sin embargo, detrás de las imágenes virales de atletas y celebridades sumergidos en agua congelada, existe un sesgo de género preocupante: la gran mayoría de los estudios que avalan los beneficios de la recuperación muscular y la quema de grasa se han realizado exclusivamente en hombres.

Antes de seguir la tendencia, aquí se detallan las 4 cosas fundamentales que debes saber:

¿Con los baños de hielo existe riesgo potencial para la reserva ovárica?

Un estudio reciente ha encendido las alarmas en la comunidad médica al demostrar que la exposición intermitente al frío extremo provocó un desarrollo anormal de los folículos ováricos en modelos animales. Según la doctora Anate Brauer, estas temperaturas extremas parecen acelerar el "reclutamiento" de folículos, lo que podría agotar las reservas de óvulos de forma prematura. Aunque los resultados en ratas no se extrapolan directamente a humanos, representan un factor de estrés neuroendocrino que las mujeres en edad reproductiva no deben ignorar.

Menopausia y postparto

La doctora Stephanie Wallman, directora médica de The Lanby, es tajante al respecto: si estás atravesando la menopausia, la perimenopausia o el periodo de postparto, tu cuerpo ya se encuentra en un estado de tensión fisiológica considerable. Añadir un baño de hielo a 0 °C en estas etapas puede resultar contraproducente. En lugar de activar el metabolismo o promover la longevidad, el organismo podría entrar en un modo de "almacenamiento" de grasa para protegerse del estrés adicional, saboteando los objetivos iniciales.

Sincroniza el hielo con tu ciclo menstrual

La fisiología femenina dicta que no todos los días del mes son iguales. Los expertos en medicina hormonal sugieren que, si decides realizar la terapia de frío, lo hagas preferentemente durante la fase ovulatoria. En este punto del ciclo, las hormonas están en su nivel máximo y la resiliencia al estrés es mayor. Por el contrario, durante la fase lútea o la menstrual, cuando la fatiga y la sensibilidad son comunes, someter al cuerpo a temperaturas bajo cero podría resultar innecesariamente agotador para el sistema nervioso.

Los baños de hielo solo son una herramienta

La inmersión en frío solo funciona de manera óptima cuando los otros pilares del bienestar están alineados: un sueño reparador, nutrición adecuada y una gestión consciente del estrés. Para las mujeres que realizan entrenamientos de alta intensidad, el agua fría puede ayudar a entrenar la resiliencia, pero debe hacerse con moderación y, sobre todo, escuchando las señales del cuerpo.

