Las rivalidades más intensas de MasterChef México que nos tuvieron al filo del asiento

Desde su estreno en 2015 y durante más de 10 temporadas, MasterChef México ha sido el semillero de chefs, sin embargo, también ha sido el escenario de importantes rivalidades dentro de la cocina más famosa de México, por eso previo al estreno de MasterChef México 24/7 te dejamos las rivalidades más destacadas.

Regina contra Patricia

Una de las tensiones más recordadas ocurrió entre Regina López y Patricia Gallo, quienes protagonizaron importantes diferencias en la edición de 2018 y en la edición de MasterChef La Revancha en 2019. El pleito entre ambas participantes surgió cuando Regina era capitana de uno de los equipos decidió dejar a un lado a Patricia, lo que provocó un fuerte choque verbal.

Kennia y Marú contra Doña Bertha

Una de las personalidades más polémicas del reality fue la de Kennia y su rivalidad contra Bertha fue de las que se llevaron varios titulares , ya que a ella se le unió Doña Maru donde señalaban a Bertha con comentarios despectivos sobre si origen.

Doña Lourdes contra todos sus compañeros

En la segunda temporada del reality culinario en 2016, Doña Lourdes fue el foco principal de esa edición ya que su carácter y constantes fricciones hicieron que tuviera diferencias con varios de sus compañeros.

¿Lourdes quería que Patricia saliera de la competencia? ¡Checa TODO lo que nos confesó en el Facebook Live que le hicimos!

Yanin Campos y el Chef Benito

Las tensiones no solo se dieron entre participantes, pues en la edición de 2015 Yanin Campos tuvo un fuerte desacuerdo con el chef Benito Molina por la preparación de unos frijoles, en una discusión que evidenció el nivel de exigencia del jurado.

Plutarco Haza y la chef Zahie Téllez

En 2022, el actor Plutarco Haza participó en la edición Celebrity y aunque se perfilaba como uno de los favoritos una discusión con la chef Zahie Téllez, quien fungió como jueza, hizo que naciera una nueva rivalidad entre participante y jurado.

Nicky Chávez y Leslie Gallardo

Nicky Chávez y Leslie Gallardo fueron otras de las participantes que comenzaron con tensión en la cocina debido a comentarios previos fuera del programa, aunque con el paso de los episodios lograron limar asperezas.