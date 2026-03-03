Los platillos tradicionales mexicanos que brillaron en MasterChef México y nos llenaron de orgullo

MasterChef México es mucho más que un concurso de cocina; es un viaje por sabores tradicionales reinterpretados, técnicas profesionales y creaciones que han trascendido en la memoria del programa y de sus fanáticos. A lo largo de las diversas temporadas, los aspirantes han logrado sorprender al jurado y a todos con preparaciones que quedaron grabadas como verdaderos hitos culinarios dentro del programa.

Platillos icónicos de MasterChef México que marcaron la competencia culinaria

Torta de pueblo

Uno de los platillos que se guardaron en la memoria de todos fue la “torta del pueblo”, la cual fue presentada por Adriana Salcedo, la cual contenía frijoles refritos, chorizo con chiles, tomate, cebolla, aguacate y queso gratinado. Este platillo no solo rindió homenaje a la cocina popular mexicana, sino que conquistó tanto a los chefs como al público por su sabor auténtico y, sobre todo, una técnica bien ejecutada.

Mini rolecitos de canela con glaseado cítrico

Otro platillo que sobresale por su dulzura fue un postre con azúcar mascabada, mantequilla, canela, nuez moscada y un toque de ralladura de limón, el cual se posicionó como un homenaje a la repostería tradicional con un giro original, con lo que se ganó el aplauso de todos por su equilibrio entre sabores y presentación.

Mousse de queso de cabra

Memo Cruz, durante una temporada memorable, preparó un mousse de queso de cabra acompañado de crema pastelera de café de olla y crema inglesa, el cual fue destacado por los jueces como uno de los postres mejor logrados de esa temporada, lo que no solo demostró una técnica fina por parte del concursante, sino con creatividad y un sabor mexicano.

Tacos de sardina con salsa casera

A pesar de que pudieran sonar como un platillo sencillo, los tacos de sardina fueron todo un reto para los concursantes, no solo por la complejidad del pescado, sino por la impecable ejecución que exigió al contendiente, lo que no solo le valió el reconocimiento de los jurados, sino también de todos los fanáticos de la cocina más famosa de México.

Mextlapique vegano

Durante una de las ediciones, el platillo denominado mextlapique vegano logró impresionar no solo por su mezcla de nopales, hongos, huitlacoche y especias, colocado sobre una base de granada roja y elote, sino que sorprendió al representar una fusión de ingredientes tradicionales y técnicas contemporáneas que resonaron en todos los amantes de la alta cocina

¿Por qué estos platillos marcaron historia en MasterChef México?

Lo que distingue a estos platillos no solo es su sabor, sino también lo que representan, pues la creatividad, el respeto por la gastronomía mexicana y sobre todo las técnicas empleadas, les valieron para dejar huella dentro de la cocina número uno de la televisión nacional.