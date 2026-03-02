3 cortes ideales para disimular las canas si tienes el pelo rizado u ondulado

Un buen corte de pelo nos puede dar seguridad y hacernos sentir mejor con nosotros mismos, y si empiezas a tener canitas y no quieres recurrir al tinte, no te preocupes, la clave está en el corte de pelo. Algunos estilos ayudan a mezclar los tonos naturales, aportan movimiento, algo muy útil para ocultar las canas sin dañar el cabello. Tenemos para ti los mejores cortes que te ayudarán a darle vida a tu cabello y te harán lucir más joven.

¿Cómo ocultar las canas con un corte de pelo?

En la actualidad, hay muchos cortes de pelo que te pueden ayudar a lucir más joven y que además sean muy fáciles de mantener sin dejar de lucir moderna y fresca. Si andas buscando un cambio de look y buscas algo que pueda ocultar las canas que tienes, considera las siguientes opciones:



Corte en capas largas: Este corte de pelo es uno de los más recomendados para cabello rizado u ondulado con canas porque distribuye el volumen, lo que hace que evite que el color gris se concentre en una sola zona.

El bob rizado: Este es uno que ya se ha convertido en un clásico por la manera en la que aporta movimiento y estructura al pelo. Estos cortes de pelo te ayudan a que tu cabello se vea más saludable, ya que, además de ocultar canas, eliminan las puntas secas.

te ayudan a que tu cabello se vea más saludable, ya que, además de ocultar canas, eliminan las puntas secas. Pixie curly: Un corte de pelo práctico y lleno de personalidad que te ayudará a tener un aire moderno y mucho más juvenil. Reduce el tiempo de peinado y permite que la textura natural destaque. Te aseguramos que las canas dejarán de ser un problema.

¿Por qué el corte importa más que el color?

Seguir este consejo realmente te ayudará, pues un buen corte distribuye el volumen, creando movimiento y, de esta forma, evita contrastes marcados entre canas y color natural. Por eso es importante que, antes de tomar la decisión de teñir, reflexiones si vale la pena ajustar el estilo para que el cabello trabaje a tu favor.

¿El pelo rizado rejuvenece o envejece?

Muchas mujeres tienen la duda de si ser lacia o tener el pelo rizado es mejor para rejuvenecer. La realidad es que no importa si lo tienes rizado, ondulado o lacio; cualquier textura nos puede ayudar a lucir más jóvenes con el corte ideal. Recuerda que lo determinante va a ser el cuidado que le demos a la melena.