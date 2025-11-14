TV Azteca te lleva a la Pre-posada Navideña de GritaRadio este 14 de noviembre

Este 14 de noviembre, TV Azteca te lleva a disfrutar La Gran Pre-posada Navideña organizada por Grítalo Radio, un evento que reunirá a bandas icónicas y talentos que han marcado generaciones. Entre los artistas confirmados destacan Los Amantes de Lola, Kerigma, Kenny y los Eléctricos, Ismael Daniels & Friends, Abominables, Calaverx, Electrify y muchas sorpresas más que encenderán el espíritu decembrino.

La cita es en el Centro La Maraka a las 18:00 horas, donde los asistentes podrán vivir una velada llena de música, vibra festiva y shows inolvidables. Aquí te decimos cómo ser parte de esta celebración que promete encender la temporada navideña antes que nadie.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: