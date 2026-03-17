3 ideas de cortinas de baño para el inicio de la primavera 2026; son elegantes y combinan con todo

Estamos a unos días de recibir la próxima estación del año, con la cual vienen días calurosos y muchos colores en la vegetación. Si quieres darle un nuevo look a tu casa pero sin hacer remodelaciones, puedes comenzar con algo tan sencillo como buscar cortinas de baño para primavera 2026. A continuación te compartiremos algunas ideas que te gustarán por su sencillez, elegancia y versatilidad.

3 ideas para elegir cortinas de baño para primavera 2026

1. Cortinas con rayas verticales

Las rayas verticales en cortinas de baño no solamente están en tendencia sino son una de las mejores maneras de añadir interés visual en esta habitación pero sin que resulte exagerado, explica el portal especializado House & Garden; cabe mencionar que, así como en la ropa, las rayas verticales simulan mayor altura. Además, si en esta primavera 2026 eliges un diseño con rayas en blanco y un tono claro, puedes dar sensación de amplitud y frescura.

2. Cortina blanca o semitransparente

Si tienes un baño pequeño, una de las mejores cortinas de baño para primavera 2026 que podrías elegir es de color blanco o simplemente que sea semitransparente. Ambas opciones pueden generar una sensación de mayor espacio y de que el aire corre libremente. Es una elección completamente minimalista y elegante.

Si no te gusta la idea de recurrir al blanco, puedes elegir tonos muy suaves de beige, rosa o azul, por ejemplo.

3. Con tonos de madera

Si quieres que en esta primavera 2026 tu baño tenga un look como de spa, puedes recurrir a la decoración estilo rústico. Para empezar, puedes utilizar pequeños elementos de madera (como portavelas, repisas y jaboneras) y decoraciones como canastas pequeñas. De igual manera, busca una cortina de baño cuya tonalidad se parezca a la madera que elegiste; lo más común para este propósito es un tono cercano a la madera natural o la madera barnizada.

