¡Regresaron! Así debes llevar los skinny jeans en la primavera 2026

Durante alguna temporada, los skinny jeans no formaron parte de la tendencia en el mundo de la moda, pero eso parece cambiar, puesto que van a dominar en la primavera de 2026, trayendo un estilo único que va a dominar en todos los aparadores.

Para que lo puedas usar, te vamos a explicar cómo debes llevar la reconocida prenda durante la nueva temporada de calor, un estilo que te va a encantar lucir todos los días.

¿Qué zapatos combinan con skinny jeans?

La clave sobre cómo debes llevar los skinny jeans va a depender del calzado, debido a que será el encargado de elevar el estilo, además de darle un aspecto más fresco durante la primavera 2026.

Para mantener un estilo elegante, se recomienda emplear un pantalón de color negro, ya que dicha tonalidad se encargará de elevarlo, permitiendo que puedas lucir sofisticada.

Un calzado que se encargará de elevar el estilo es, sin duda, los tacones bajos que tienen una tira que se sujeta al talón, los cuales regresan nuevamente a los aparadores. Nos van a dar un look más formal, además de ser una alternativa chic y más cómoda de usar.

¿Cómo combinar tu skinny?

Claramente, para obtener un mejor look con los skinny jeans, los zapatos no son lo único que cuenta, ya que la ropa de la parte superior igualmente nos ayudará a mejorar nuestro aspecto.

Considerando que se trata de jeans muy ajustados en toda la pierna, se recomienda optar por prendas flojas, ya sean camisetas oversize o blazers, ya que esto nos permitirá obtener un aspecto más equilibrado al lograr una silueta más cómoda, estilizada y moderna.

Es una regla que puedes aplicar al revés; ya sea que uses pantalones muy holgados y una blusa más ajustada, lograrás obtener un look contemporáneo en todo momento. Ahora ya conoces cómo debes llevar los jeans entubados en la primavera 2026; de todos modos, te invitamos a que pruebes diversos outfits para que escojas tu opción favorita, con la que te veas elegante y cómoda al mismo tiempo.